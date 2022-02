Green Pass ilimitado, novas regras a partir de 7 de fevereiro: veja como obtê-lo

Acabar com as restrições às pessoas vacinadas (mesmo na zona vermelha), reduzir o isolamento na escola e acima de tudo Robalo verde Com “duração ilimitada”. Com o último decreto aprovado pelo governo, a Itália está finalmente pronta para sair gradualmente da epidemia. As novas regras terão início na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, que irão exatamente nesse sentido.

Chefe Verde

O mais importante – porque cerca de 48 milhões de pessoas na Itália foram vacinadas, provavelmente envolvendo mais pessoas – precisamente modificadas. Certificado verde.

Baixo verde ilimitado, conforme você obtém

Na prática, em sua versão atualizada, ele é liberado apenas para quem foi vacinado ou curado, e não expira depois de 6 meses como agora. O que fazer? Simplificando, 12 milhões de cidadãos que ainda não o fizeram precisarão ser vacinados pela terceira vez. Uma vez recebido Estimulante O código QR não terá mais uma data de validade, pois atualmente não se sabe se uma quarta dose deve ser administrada ou não, explicam o governo e especialistas. No entanto, é bom lembrar que quem se recupera ou recebe uma vacina de duas doses recebe um certificado verde, que expira após 6 meses.

Terceira Dose, Booster, Green Pass: Todas as Regras para Infecções

Afinal, é importante lembrar que a lista de locais onde hoje é obrigatório ter um passe verde reforçado é longa: transportes, aviões, trens, navios, táxis, ônibus e metrôs, mas também piscinas e ginásios acessíveis, hotéis e pousadas , exposições, estádios ( 50% da capacidade máxima ao ar livre disponível, dentro de casa cai para 35%), Entre em centros de congressos e festivais, museus, centros de exposições e culturais, cerimónias civis ou religiosas e consequentes festas, bares e restaurantes, mesmo ao ar livre. A partir de 1º de fevereiro, o acesso a repartições públicas, correios, serviços bancários e financeiros será pelo menos um requisito básico, exceto para cabeleireiro ou barbeiro e operações comerciais, excluindo os requisitos primários.

Reabertura: Green Pass, Máscaras, Pai, Discotecas, Zonas Vermelhas e Emergência. Calendário a partir de 7 de fevereiro

Escolas e áreas vermelhas

Não apenas isso. Também há espaço no discurso do governo para simplificar as regras de isolamento escolar. Assim, nas pré-escolas, as atividades continuam na presença de quatro casos positivos do governo e no quinto estão suspensas por cinco dias. A primeira diferença está no ensino fundamental (ensino fundamental): até quatro positivos, a atividade continua por dez dias a partir da descoberta do último caso na presença de professores e alunos na Ffp2 (com idade não inferior a seis anos); Do quinto ao quinto, por outro lado, os que recebem a terceira dose, ou os que concluíram o ciclo primário há menos de quatro meses, continuam a frequentar a Ffp2, enquanto outros passam para o ensino digital integrado. Para o ensino fundamental e médio (ensino médio), primeiro O primeiro caso positivo As máscaras Ffp2 são usadas, enquanto os alunos que não foram vacinados com uma segunda ou terceira dose, aqueles que se recuperaram menos de quatro meses ou aqueles que completaram menos de quatro meses de estudo primário (duas doses) passam para o ensino digital integrado por cinco dias.

Funciona sabiamente para os fracos, a contração está chegando. No escritório com a terceira dose

Finalmente, a tão esperada redefinição das áreas vermelhas (atualmente não na península). A ordem afirma que as restrições serão levantadas para aqueles que são vacinados. Portanto, movimentos restritos e todas as atividades nas áreas laranja e vermelha só serão permitidas aos portadores do Super Green Pass.