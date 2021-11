Ataque aos armazéns de Novara e Loro Piana: ladrões arrombam portões, atiram em Carabinieri e fogem.

UMA Roubo Em toda a gama, Vans são usadas para bloquear a estrada e quebrar o muro. Este é um episódio de filme que aconteceu na noite entre 11 e 12 de novembro சில்லாவேங்கோ, Na província Novara, Onde uma gangue de criminosos saquearam armazéns Loro Piana, Um fabricante líder global Roupas de Caxemira. Os ladrões, um comando de seis, na verdade estacionaram dois veículos pesados ​​na entrada e saída da cidade de Piemonte e os isolaram, depois usaram mais dois para invadir o armazém da empresa que roubaram. Oito caixas cheias de roupas. O momento deperseguir, Com Carabinieri, que uma vez interceptou o bando em fuga Tiro sobre rodas Um dos veículos foi atirado Pregos espetados Tem que socar as rodas. Mas não foi só: atirou-se um extintor contra uma carabina (evitando danos pela habilidade do motorista) e disparou. No final, tanto os seguidores quanto os seguidores acabaram contra uma parede, e os últimos são Corte a corda Percorre os campos. Eles ainda são procurados.

De acordo com pesquisas realizadas até agora, a turba teve uma ideia longa e um enredo em pequenos detalhes. Isso pode ser inferido, por exemplo, de três quartos das vans presas nas mãos de investigadores, ou seja, aquelas que bateram durante a fuga e duas vans que foram abandonadas na estrada para bloquear o centro de Sillawenko. Foi revelado que os testes estavam todos lá Roubado algumas semanas atrás Dentro Lombardia, Por aí Milano, Precisamente eles podem então ser usados ​​durante o roubo. Um plano aparentemente correto, portanto, foi destruído pelo alarme da empresa, que os ladrões aparentemente não deram conta. Quando as caixas contendo mercadorias roubadas foram carregadas em veículos, a sirene soou Loro Piana Na verdade, isso os provocou e os obrigou a fugir dos fundos do prédio. Foi nessa altura que os Carabinieri intervieram: a caminho do local, a cerca de 6 km do local do roubo, os soldados da Arma interceptaram e atacaram uma viatura com metade dos criminosos. Insira-o, Também gerencia Atire nele nas rodas. A força de comando foi posteriormente lançada Centenas de pregos Fura os pneus de seis carros na estrada: três pelo mosquetão usado por vários e vários pelos transeuntes, enquanto dois policiais de trânsito. No momento em que os seguidores foram obrigados a desistir, os três ladrões colidiram com um bloqueio na estrada e pararam a corrida: de lá abandonaram o veículo e fugiram para os campos como gado. Dinamicamente, ninguém ficou ferido.

Eles foram encontrados no corpo da van Quatro caixas de suéter, Acredita-se que metade dos itens roubados tenham sido levados, enquanto outro foi levado em um quarto veículo que ainda não foi encontrado. Avaliação de danos Loro Piana Ainda não foi reconstruído, mas os vídeos das câmeras de vigilância da empresa, começando com esses componentes, e o mosquetão e unidade de inteligência da indústria de rádio móvel esperam encontrar pistas úteis para identificar os ladrões. Nesse ínterim, dada a aparência dos veículos, o Procurando Acumularam em a milanesa.