Problemas no vestiário: o treinador foi demitido

Apesar de um início de temporada encorajador, algo parece estar quebrado dentro da equipe Sala do cofre de segurança. O último resultado decepcionante no Campeonato foi realmente a gota d’água que quebrou as costas do camelo, porque o que aconteceu foi incrível.

De acordo com notícias recentes, na verdade, Um dos representantes da equipe teria pedido à direção para prosseguir com a demissão do treinador. Uma bela e clara rebelião por parte dos jogadores, que talvez não acreditassem que seriam comandados por um treinador nesta temporada, não foi representada por eles.

Assim, surgiu uma situação constrangedora após uma discussão entre o treinador e a estrela do time. Eles prometem uma hora muito tranquila.

Divisão do vestiário: treinador demitido exigido

Mercado de transferências de futebol Treinadores Todos os campeonatos mundiais têm movimentado jogadores importantes. Aliás, desde o início da temporada já foram registadas algumas mudanças importantes no banco, uma delas, incrível e inesperada, que poderá em breve ser acrescentada à lista.

Segundo as últimas notícias, de facto, não existe nenhuma área positiva à volta do centro desportivo Equipe. Aparentemente eu JogadorasDepois do último e decepcionante empate no Campeonato, terá demonstrado algum descontentamento no seu plantel. Treinador, pois foi protagonista de um episódio desagradável com uma das estrelas do clube, que literalmente dividiu o vestiário. A vitória foi incrível e certamente não teria passado despercebida, agora que o treinador claramente tem muito em jogo depois da tomada de posição da equipe.

Na verdade, de acordo com o relatório Horário de Brasília, Ele corre o risco de ser demitido do Al-Hilal após sua demissão contra Damak George.A mando da direção do clube de Riade, os portugueses sempre manifestaram e confirmaram a sua confiança no treinador, mas à vontade. Neymar.

Al-Hilal e Jorge Jesus demitido a pedido de Neymar: as últimas

Obviamente Al-Hilal pode decidir demitir Jorge Jesus após aparente pedido de Neymar Jr. Aliás, o craque brasileiro teve uma forte discussão com o treinador português depois de uma estreia decepcionante na Saudi Pro League frente a Damak, que o viu como protagonista (negativamente) de um mau gesto contra um adversário. Ele o repreendeu precisamente por se comportar assim.

Uma palestra como essa certamente não teria corrido bemOh, gheeDepois de comparado com quente Jorge JesusEle vai pedir isso imediatamenteisenção. Um equilíbrio contra Damak leva, portanto, a efeitos internos importantes.

George Jesus Danger: Al-Shabaab já é decisivo

Depois de tomar uma posição clara NeymarRealmente representou a equipe, A posição de George Jesus no banco do Al-Hilal está oficialmente em jogo. O desafio opostoAl-Shabaab Na próxima sexta-feira, o português será obrigado a trazer três pontos para casa para evitar ser mandado para casa de verdade, esperando que seu time não se rebele contra ele.