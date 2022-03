Clima na Itália – Isso é oficial, com o Almoço Ártico trazendo muita chuva para o norte e além no final do mês. Veja como «3B Meteo

Tempo de estudo

Durante os últimos dias de março e início de abril, as chuvas voltam a ser abundantes

Confirmada a chegada de chuva, mesmo forte – Agora não há dúvida, a evolução do tempo O final de março é o início de abril Confirmado pelos principais modelos matemáticos, só será possível definir alguns detalhes num contexto geral que acabará por ver o regresso das fortes chuvas no Norte e mais além. Toda a península será afetada por uma instabilidade significativa O caos é causado pelo aprofundamento da cratera do Ártico que empurra da Península Escandinava Ventos frios para a Europa Ocidental Incentiva uma grande quantidade de criação Depressão em muitas depressões. Talvez o principal baixo formado entre a França e a Inglaterra, mas no Mediterrâneo, há um mínimo importante na região do Tirreno. Este será o último, que permitirá a notificação de interrupção Muita chuva na Itália.

Evolução – Então O resto é instabilidade No início da semana Causado pela remoção Espiral AfricanaA pressão começará a diminuir devido à chegada da Europa Ocidental Correntes escandinavas friasA orientação dessas correntes para o oeste é favorável para o início de uma Promontório anticiclônico de ascendência africana Isso vai subir quarta-feira Rumo ao Mediterrâneo, o nosso investimento Regiões do Sul Onde precisamos de um Aumento temporário e significativo da temperatura. Quando Muita chuva E eu Temporário Eles começarão a afetar as regiões centro-norte, atingindo parcialmente a Campânia. Continua A pressão vai diminuir ainda mais a partir de quinta-feira E Sacadura vai abraçar toda a península e trazer chuvas abundantes em quase todos os lugares Mesmo uma queda acentuada na temperatura Abaixo de 1.000-1.200 metros nos Alpes e nas montanhas abissínias centro-norte, a queda de neve é ​​favorável à recorrência. A instabilidade deve durar até sábado, 2 de abril Os detalhes devem ser definidos e então levar a uma nova fase de alta pressão, mas isso pode não durar muito devido à profundidade de uma nova bolsa no oeste. Acompanhe sempre nossas atualizações.

