Em entrevista ao Corriere della Sera, o ex-atacante português Paulo Futre expressou sua surpresa com a eliminação da Itália na semifinal dos Playoffs Mundiais contra a Macedônia do Norte:

“Muito, muito mesmo. Ele fala com o único português que torceu pela Itália contra o Brasil na Copa do Mundo de 1982: Meu ídolo é Bruno Candi, um canhoto, brasileiro de classe como eu.

“Claro. A mudança de estilo do verão passado me fez acreditar na nova era do futebol italiano e estou muito preocupado com Portugal para os playoffs. Em vez disso, você não tem modelos extras. Não expulsou o campeão? Parece impossível. “