Incêndio e nuvem pesada em Gallarte, prefeito: “Estar fora não é bom”

A partir desta manhã, segunda-feira, 28 de março, O ar de Gallarot estava impregnado com um odor pungente E de um Nuvem negra Aqueles que advertiram os cidadãos. Nuvem acre está pegando fogo em uma fábrica No distrito de Cedrate, via 24 Maggio: le As chamas teriam queimado um filtro Uma planta industrial.

“É aconselhável Evite ficar do lado de fora e usar uma máscaraA prefeita Andrea Kasani escreveu em mensagem nas redes sociais.

Galeria de fotos Nuvem de acres no cemitério 3 em 3

O alarme da brigada de incêndio soou pouco antes das 19h. O comando Varese enviou um caminhão-tanque e um carro de bombeiros para o local. O fogo foi extinto e os bombeiros ainda estão no local.

O Prefeito, Andrea Kasani, Uma postagem em seu perfil do Instagram explica o que está acontecendo e alerta as pessoas acima de tudo. (Foto da equipe do FB “Colorado é”)

estou nesse lugar Técnicos da ARPA intervieram, Agência Regional de Proteção Ambiental. Um feedback mais detalhado está pendente, com o prefeito Kasani recomendando o mínimo possível de fora: “É aconselhável. Evite ficar do lado de fora e usar uma máscara“.

Incontáveis ​​O Relatórios Eles também entram em contato com nossa equipe editorial. “Esperei dez minutos pelo trem, mesmo com a máscara FFP2, tenho A garganta me belisca e os olhos lacrimejamUm leitor escreve para nós.

Artigo atualizado Segunda-feira, 28 de março, às 21h.