É hora dos exames Calciomercato Roma/Mou: vale uma!

A Roma de José Mourinho não terá apenas novas chegadas no verão e o treinador português terá que tomar uma decisão importante

Primeira página – Lá Roma No futuro, será ‘projetado’ de acordo com as demandas e indicações. José Mourinho. A primeira parte da campanha de compras do próximo verão, parece já ter ‘colocado’. Miles Swiller está programado para chegar à capital. O sérvio teria aceitado o contrato de 5 anos proposto por Giorgio e o ano de treinamento atrás de Rui Patricio. Mas o futuro parece ser “dela”. Problema relacionado à porta corrigido Diego Pinto Não vai parar. A Special One exigiu reforços em todas as partes do relvado e o treinador português tudo fará para cumprir os seus pedidos.

O objetivo principal é construir uma equipe mais forte do que a equipe atual não é um mistério. Não é segredo que muitos jogadores já foram vistos pelos homens do mercado de transferências do clube do Capitol. No entanto, não haverá apenas novidades no verão. por favor Mo Haverá também uma condição para vender a Fazer dinheiro E financie os desejos de alguém especial. Courier Dello Sport levou precisamente a situação em casa Roma: A hora da selecção de Portugal está a chegar.

Um entre Marash Kumbulla E Rogério Ibnas, De fato, ele terá que deixar a capital no final da temporada e o técnico decidirá quem ficará e quem sairá. Os dois então conquistaram uma vaga no Kialorosi, e só devem terminar no final da temporada, quando as somas forem sorteadas e os erros individuais dos dois meio-campistas calculados. De fato, ambos passaram por uma temporada volátil até agora, com os albaneses afastados após um jogo fora de casa completamente negativo contra o Bodo / Klimt. Graças aos julgamentos de terror ítalo-brasileiros no segundo tempo do campeonato, exceto pela retirada de uma camisa como titular. No entanto, a última palavra será Mo. Entretanto, vem aí mais uma confirmação do mercado, Tiago Pinto pensa num português a jogar em França << READ Palavras do Dingo Dolot Português

28 de março de 2022 (alteração de 28 de março de 2022 | 17:08)

