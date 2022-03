M5s, Conte confirmou o presidente com 94%. 59 mil votos em 130 mil, mais 20 mil do que a segunda consulta da lei de 11 de março

Compromisso Giuseppe Conte Quão Presidente MEvento cinco estrelas Confirmado por AssinantesA eleição ‘Unhind’ foi chamada a reconsiderar pelo apelo do Comitê de Ativistas Aceitos. Tribunal de Nápoles. Menos de um em cada dois votou – Em 59.047 130.570 têm direito – e a favor do ex-primeiro-ministro, 55.618 pessoas votaram, o equivalente a 94,19% dos votos válidos. Em um referendo anterior em 11 de março – 38.735 membros votaram a favor do projeto – 20.000 a menos do que nesta ocasião, que atraiu mais partidos com direito.

“Membros do movimento 5 estrelas me reafirmam ‘Forte sintoma E claro. Um suporte tão importante Grande responsabilidade. Agora siga em frente, mais coragem e Determinação Em nós Guerras. Temos um país para mudar”, escreveu Conte no Twitter. Em branco virtual Quem o confirmou ao cargo de líder do movimento.

Os membros foram convidados a votar o novo membro do Comitê de Garantia, agora que Roberto Figo e Virginia Rocky renunciaram Luís de Maio. Em vez do ministro das Relações Exteriores, os ativistas escolheram Laura Competitiva Que ele recebeu 40.060 opções 67,84% dos votos válidos. Outro candidato Jacobo Bertie Recebeu 18.987 opções, equivalentes a 32,16%. Potici, senador de segundo mandato, também é um questor no Palazzo Madama, um ex-pároco. Presidente do Subcomitê Dos M5. Também foi dado conselho para selecionar três novos membros Faculdade de Provedores: Os assinantes escolheram Danilo Toninelli, Fabiana Dodon E Bárbara Flórida Em componentes, os resultados mais votados na short list de 6 candidatos incluindo Ticiana CipriniAndré grego E Andreia liberte-se.

Ao Presidente da Câmara do Figo, O “Melhor Participação” A votação mostra que a comunidade do movimento 5 estrelas, juntamente com Giuseppe Conte, faz o possível para renovar sua confiança. Maneira clara e clara. É um Sinal político Forte “.” Agora passe para o compromisso que estamos esperando para cuidar Problemas Acrescentou a palestra dos M5s no post que quer fazer um bom trabalho para os cidadãos e soluções a implementar”, vice-presidentes e novos membros das Comissões Políticas e do Conselho de Arbitragem e novos membros”. Comitê de Garantia”.

O site M5S também votou a favor na enquete de hoje Aprovação É diferente Resoluções Foi previamente aceito, inclusive2 × 1000 acessos E relacionado com a nomeação de vice-presidentes. Em especial, “O Resoluções Empregado pelos associados em 16 de setembro de 2021, 29/30 de novembro de 2021 e 9/10 de dezembro de 2021 e, se necessário, sua renovação (Roberto Figo e Virginia Rocky eleitos em 16 de setembro de 2021 para serem eleitos para o cargo de Membro do Comitê de Garantia de 16 de setembro de 2021) Ricardo Fracro Ao cargo de membro do tribunal arbitral deliberado em 16 de setembro de 2021; O objetivo de retirar dinheiro dos porta-vozes nacionais para permitir o acesso a financiamento privado no sistema 2 × 1000 e subvenções, resolvido em 29/30 de novembro de 2021; eleição de Miguel KupitosaRicardo RicciardiPaula RestauranteAlessandra Tode E Mário turco 9/10 ao Gabinete dos Vice-Presidentes Deliberado em dezembro de 2021, com especificação sobre a atribuição do cargo de Vice-Presidente à Pavla Taverna; 9/10 de dezembro de 2021 Eleição dos membros das comissões jurídicas a título facultativo e dos membros das comissões constituídas a título facultativo.