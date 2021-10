O centro do choque em Montefelcino- Corriere.it

O epicentro foi relatado abaixo do fundo do Oceano Pacífico, no entanto, nenhum alerta de tsunami foi emitido.

O epicentro foi relatado abaixo do fundo do Oceano Pacífico, a 4,1 km a noroeste de Montefelsino. Centro Entre os municípios de Montefelcino, Cerungarina e Cardocetto Província de Pesaro – Arbino, Hoje, 29 de outubro às 12h53 Então 1,7 escala Richter, 1 km de Cherungarina. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (Ingv) informou no Twitter: O terremoto, localizado na câmara sísmica do Ingv em Roma, foi criado a uma profundidade de 37 km e a magnitude anterior de 4,1 foi sentida a uma profundidade de 38 km. Na província de Bezares e Ancona. A estimativa provisória fornecida pela Emsc era de 4,9 e posteriormente foi ajustada para 4,1. Profundidade 38 km. Forte choque também foi sentido na província Ancona.

Temendo o terremoto, os bombeiros receberam várias ligações daqueles que o denunciaram. De acordo com o Departamento de Defesa Civil, um terremoto de magnitude 2,7 sacudiu a região de Besaro e Arbino. Nenhum dano à propriedade ou às pessoas neste momento. Nenhum dano ou ferimento foi relatado após o terremoto de magnitude 4,1. A Defesa Civil conduziu uma série de testes com as estruturas locais de defesa civil.



Atualizando artigo …