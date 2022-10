Decisão do Milan e do Leão em janeiro é o novo obstáculo milionário no caminho da renovação | Primeira página

Depois de tentar muito nas últimas duas semanas do mercado de verão, O Chelsea está planejando um novo ataque a Liao no inverno. o Blues Eles conversaram com Milan sobre isso Por ocasião do confronto duplo da Liga dos Campeões, em uma conversa mais ampla sobre outros perfis que poderiam estar no caso do Diabo. Uma relação cordial entre duas instituições não leva à coerção A regra de 150 milhões de emissão é um fator a considerar E abre muitas perspectivas.

Ouça “A decisão de Leo para o Milan, janeiro e o novo obstáculo milionário no caminho da renovação” no Spreeker.

Situação – O Milan não quer ouvir ofertas para janeiro ou próximo verão. Maldini foi claro ontem aos microfones do o céu: Quer renovar contrato de Leo antes da Copa Aliás, nos últimos dias, os contactos com a comitiva do craque português têm tentado chegar a um entendimento. Nas estatísticas de novo engajamento (um milhão de dança entre oferta e demanda). O clube rossonero sabe que o caminho foi encontrado, mas também surgiram novos obstáculos. Um, o maior, leva o nome do PSG ao lado de DS Campos Ele reflete sobre a possibilidade de voltar a trabalhar com um de seus verdadeiros alunos (o gerente português o trouxe para Lille).