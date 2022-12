Kaká, outra comparação exagerada: “É um pouco demais”

Ricardo Kaká agora se tornou um objeto constante de comparação com outros jogadores. Não só De Kedelre! O português também é conhecido como causativo.

Mesmo antes disso Charles DeKettelere chegará MilãoJá houve muitos rumores comparando-o com a estrela do futebol Ricardo Gaça. Aquele ar de bom menino, aquele toque sofisticado na bola e aquele caráter semelhante em campo alimentavam aquela sensação. Fãs de MilãoSabendo que a reta belga está em casa MilãoEsta comparação é compreendida com grande interesse.

Um novo Cuco Finalmente pousou Milanello. O brasileiro permanece no coração e na mente de todos, isso está claro! O que ele fez com a camisa do Milan é algo que ficará para sempre na história rossonera e no futebol. obviamente, verdade Charles DicketlerE o fato de suas ações poderem ser acompanhadas ao longo do tempo deixou todo o ambiente orgulhoso.

Infelizmente, no entanto, esta grande comparação foi principalmente negativa. Especialmente no jogador! Escusado será dizer que a pressão está sobre De Guedelare desde a sua chegada Milão Eles eram realmente pesados. Nunca é fácil para um menino de outro país entender certas coisas. Em suma, o ambiente parecia criar expectativas muito altas sobre a Bélgica e os resultados foram ruins.

E não apenas De Keteler

Charles ainda é muito jovem e precisará de tempo para se ajustar bem Milanello e desenvolver uma certa familiaridade com o ambiente, companheiros de equipe e treinador pinos. Ninguém duvida de seu imenso potencial, mas o garoto precisa de calma e leveza para entrar na perspectiva rossoneri. Uma trajetória de desenvolvimento normal, especialmente do ponto de vista psicológico.

Há outro jogador, dois anos mais velho que Charles e com características técnico-táticas semelhantes, que já é considerado o mais velho do futebol mundial. De quem estamos a falar? Claramente joao felix, um monstro absoluto de talento e classe. PARA 23 anos, João é considerado outro perfil Ricardo Gaça. com o mundo Os portugueses contam com todas as suas qualidades e a comparação entre ele e o brasileiro está de volta à moda.

Entrevistado em coletiva de imprensa. joao felix Chamado a responder a esta suposição: “Comparação com Kaká? Talvez seja um pouco demais para mim… Kaká realmente ganhou tudo, foi premiado com a Bola de Ouro, estou apenas no início da minha jornada, mas obviamente é bom ouvir esses elogios” Os portugueses decidiram.

Felix estava ligado ao Milan

Atualmente joao felix Ele está passando por um período muito complicado em termos de jornada com os clubes. Não feliz (ou talvez não).Atletico Madrid, em processo de transferência. Isso não é nada novo 23 anos “Sterile” acertou um pouco no jogo Diego Simeone. Joe precisa de algo mais.

Seu nome sendo comparado a ele também deu pesadelos aos torcedores rossoneri no passado Milão Surpreendentemente. Mas você tem que ser realista. Felix Al pelos custos o diabo É uma utopia! Parece Manchester United Ele é o clube mais próximo de assinar também Chelsea Quem inspeciona o terreno. Uma coisa é certa, o Joa está mesmo perdido MadriE pelo menos se ele quiser seguir um caminho semelhante Ricardo GaçaUm novo caminho deve ser iniciado o mais rápido possível.

Enquanto isso, em entrevista coletiva, ele disse sobre seu futuro: “Estou 100% focado na Copa do Mundo. Quero fazer uma grande Copa do Mundo. Estamos pensando em fazer uma grande competição. Vou falar sobre o Atlético de Madrid depois da Copa do Mundo.