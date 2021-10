De Batista volta à política: é isso que ele quer fazer

Alessandro de Batista A partir de Siena. Havia grande expectativa pelo retorno à política radical do ex-parceiro do Pentostello, que escolheu Siena como o primeiro passo para embarcar em sua viagem pessoal pela Itália. Sim, a própria Siena: a cidade do desastre do Mps, a cidade do conflito de interesses do antigo PCI, onde foi eleita com o apoio decisivo de Enrico Letta Grillini. Os democratas uma vez se associaram à besta negra dos M5s, o “novo” movimento de Giuseppe Conte. Tanta carne no fogo, então, para o flashback do jovem Prodígio que seduziu o movimento 5 estrelas antes de se separar.

“Levanta a cabeça”

A poucos passos de Diomo, na sala Calvino de Santa Maria della Scala, de Batista imediatamente saudou o público. Com o grande protagonista da noite, e na longa onda de slogan “De cabeça para baixo!”, Alessio Villarosa, ex-subsecretário de Economia.

Levantando a cabeça, De Batista explicou: “Primeiro”. Para construir uma oposição parlamentar “Porque no Parlamento hoje” Não. Resistência “Depois de definir a lei, Tippa entrou em detalhes. Ele disse que estava preocupado com isso. Guerra induzida “Do alto, para a nova guerra entre os pobres que balança a sociedade. “ Quando os pobres lutam, o estabelecimento se alegra ”, O resumo foi apreciado pelo público. A tradição cinco estrelas lembra muito a primeira temporada do dicionário M5s, que foi adotado por Tipu. O povo oprimido pelos poderosos, o palácio contra a praça, a elite contra o povo.

“Atividades comunitárias de açougueiro”

De Batista foi um paralelo entre a situação política atual e aquele período Mario monty. “ Naquele momento histórico de nenhuma oposição, o M5s Ele foi capaz de ganhar força “, Espere novo crescimento de baixo, acrescentando o antigo Pentastellado.

Falando em elite, ele voltou à queda do governo liderado por de Batista Giuseppe Conte (“ Cheio de limitações ” Mas “ Política ”): Devido à fraqueza política e forças antidemocráticas, decidiu-se substituir Conde por Tracy. .

A ação de De Batista continuou. Para agir Carnificina social “O ataque dos antigos M5s é muito difícil:” Uma ação de cada vez é implementada quando as pessoas estão distraídas com outros assuntos, desde Green Pass a Renda de Cidadão “O último, Tippa apontou.” Decisivo em tempos de epidemia “.” Hoje eles querem se livrar dele. Tal como acontece com outras medidas, incluindo a reforma Fornero Ele suspirou.

Ataque em M5s

“Os líderes do movimento mudaram a linha. Eu não. Se eles tivessem mantido a barra correta, não haveria um governo Drake hoje De Batista apontou para seu antigo partido. Amor antigo “E sub” Mil guerras ”. “ Não pude sair do movimento. Este é um dos maiores amores da minha vida. Isso me custou muito. Mas agora eu não quero dar a ele “, Ele adicionou.

O que será O futuro Por de Batista? Pergunta de um milhão de dólares. A sensação de que Thiba está testando se há clímax para o nascimento de uma nova criação política. “ Vamos ver como será essa viagem. As principais mudanças são feitas pela coalizão. A melhor coisa que podemos fazer é nos organizar e levantar nossas cabeças. “ , Explicado.