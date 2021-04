“Pipo Insaki Português“Quantos locais têm o apelido de Pedro Marx, avançado que nasceu em 1998 e é dono do Sporting Lisbon? Gil está agora em dívida com Vicente, que, com três golos nas últimas cinco partidas, tem sido fundamental para ajudar a alcançar uma salvação pacífica, caracterizou-se como o contra-atacante em relação ao protótipo do moderno centro de Puntarenas, mas essencialmente os técnicos que tiveram o prazer de treiná-lo e aos torcedores que ele marcou de forma consistente.

Um atacante

Pouco estruturado, medindo 180 centímetros e pesando 75 quilos, Marx se diferencia de seus congêneres modernos por não conseguir lutar de costas para o alvo, pouco educado em termos técnicos, nem sempre limpo e jogando implacavelmente nos últimos dezesseis metros.

Se Gill Vicent fosse o número que falaria pelo avançado, seria a capacidade de perceber um crescimento rápido e instantâneo, bem como a capacidade de se adaptar rapidamente a diferentes contextos do panorama europeu. Na verdade, o apostador mostrou que sabe como obter uma pontuação de “saque”, tem a melhor reação nas bolas soltas, mas com a cabeça, embora curta, em rotação como antes, exibe proezas significativas no impacto da bola que vem. de fora. Embora a perna preferida seja a direita, os gols para os canhotos não acontecem de vez em quando. A versatilidade que possui lhe permite atuar em 4-3-3 como primeiro atacante, seja na luta pelo gol no jogo, seja com dois atacantes ao lado do atacante mais estruturado, aproveitando o espaço de ataque e maior profundidade.

CARREIRA

Embora tenha apenas vinte e dois anos, Puntaren Marx já tem experiência a nível internacional. Criado no afluente setor jovem do esporte, o empréstimo foi encaminhado para a Holanda, onde vestiu as camisas de Dartrech e Den Bosch; Volte à empresa-mãe este ano e volte a emprestar no Norte de Portugal em Janeiro. Selecções rubro-verdes Sub-18, Sub-19 e Sub-20 têm um papel importante no processo de desenvolvimento do Ponto Pedro.

No entanto, o objetivo é o elemento que sempre caracteriza a vida do jovem lusitano. Já durante a Liga Juvenil 2016/2017, no time de ferro contra o Real Madrid, Borussia Dortmund e Legia Varsóvia, Marx ficou sozinho por três gols nos três primeiros jogos, um dos quais se destacou contra o Real Madrid. Treinado por Federico Valverde, Galatico Cub. Depois de passar muitos anos na Green and White Academy, o grande salto na Holanda está aqui.

No verão de 2019, Pedro será creditado com uma equipe guerreira da Série Cadet da Holanda, Tartrech, que é aparentemente um campeonato sem desempenho, mas caracterizado por ritmos elevados e um bom nível técnico, graças à presença do vice de Ajax. times, PSV, AZ e muitos mais. Após a primeira fase fisiológica da adaptação, o avançado português marcou seis golos em vinte e um jogos, processando com oito assistências.

Em janeiro, o grande salto rumo ao clube mais popular Den Poshe e a briga por uma vaga nos playoffs rumo à primeira divisão holandesa. O impacto no clube que viu nascer o futebol de Rudd van Nistelrooy é catastrófico. Nos primeiros sete jogos, o Puntarenas marcou oito gols e deu duas assistências. Seu nome está começando a mudar em muitos clubes que estão focados em barganhar a preços baixos e são bons na pesca. Puntarenas reagiu a um alvo e o nariz atingiu os batedores em de Vliert, mas a chegada da peste na primavera interrompeu o campeonato holandês, resultando em uma corrida bem-sucedida do bombardeio da Louisiana.

O futuro das marcas pontuais

O jogo, com um forte foco no aprimoramento de suas habilidades, o confirma entre os titulares da atual temporada. Causa boa impressão a Ruben Amorim, reduzindo o título cada vez mais disputado aos Leões de Lisboa.

No entanto, a competição no campo ofensivo é considerável; O Point Pedro encontra pouco espaço, mas mantém um gol médio internacionalmente invejável, mesmo que acerte um golo em dezoito minutos na copa contra os Sacvens. Em janeiro, executivos do esporte decidem ceder mais espaço para Puntarenas. Esta escolha, apontada por várias equipas de toda a Europa, recai sobre o Gil Vicente para que este possa crescer salvando a potência dos defensores portugueses de alta classe. O impacto com o pequeno clube do norte foi satisfatório, provando que a latitude do alvo era desconhecida.

Não deveríamos nos surpreender se vermos Puntarenas em um alvéolo noturno da Liga dos Campeões na próxima temporada.

