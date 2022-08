Eduardo Cunha vence VGC Master Division no Pokémon World Championship 2022: aqui estão todos os vencedores

Após quatro dias de intensas batalhas entre treinadores com videogames, aplicativos e cartas, os vencedores de todas as categorias podem finalmente ser decididos. Campeonato Mundial de Pokémon 2022 A primeira na Europa, para ser precisoExcel Londres a partir de Londres. Muito apreciado com certeza Eduardo CunhaVencedora Tipo mestre de Pokémon VGC está vindo Campeão mundial Pela primeira vez em sua carreira, ele trará de volta o título mundial na Europa, que está ausente da empresa italiana há quase 10 anos Arash Ommati.

Ironicamente, o Pokemon VGC Master Finals contou com dois treinadores Península Ibérica, o lugar que inspirou a região de Baltia de nona geração. Dois campeões Eduardo Cunha E. de Portugal Guilherme Castilla Da Espanha eles se desafiaram em uma batalha feroz, sempre com um fio de navalha, no entanto ditava Eduardo Cunha Como campeão absoluto.

Eduardo Cunha Nascido em 1998 e após expor pela primeira vez Campeonato Mundial de Pokémon 2016 A em São Francisco Quarto lugar Na categoria Masters, ele também ganha uma vaga no Campeonato Mundial nos próximos três anos. Primeiros 16 Washington DC em 2019 e no top 64 em 2017 e 2018. No mesmo ano ele coletou um muito importante Vitória no Campeonato Internacional da Oceania De acordo com muitos declara firmemente Os melhores treinadores de Portugal. Então ele chega a dois muito importantes Primeiros 8 querer Campeonato Regional de Bochum 2020 e em A especialidade de Bilbau Em 2022.

Guilherme Castilla Um jogador profissional Getafe Esports Declara-se entre 2011 e 2012 modelo Dentro Campeonato Nacional de Espanha e Itália Então colete ai Campeonato Mundial de Pokémon 2012 Um importante Primeiros 8. E então ele não estava até seu retorno triunfante da cena Pokémon Campeonato Regional de Bochum 2020 Em seu lugar escolhido modeloE um vai fazer Primeiros 16 É um Primeiros 32 ai Uma especialidade de Bilbau e Milão Em 2022.

UMA Primeiro jogo Entre os dois realmente sério e dinâmico. Ao que parece, Castilla estava colocando o adversário português em apuros Coloca seu Rillaboom para dormir e aterroriza o campo Gruden Dynamax Perfeitamente gerenciado. No entanto, Cunha não perdeu um desafio neste torneio e não tem intenção de fazê-lo na final: ou Gestão de pacientes da competição Permitindo que ele voe para a vitória Tundras Dynamax.

o Segunda partida Começa em velocidade muito alta. Ambos os campeões acertaram seus ases logo no início Dynamax e Gigamax: Trovões para os portugueses, Charizard para espanhol. A partida foi animada desde o início, mas já depois da primeira rodada Cunha Em posição favorável para ser um futuro campeão Ele parece não ter medo Do Pokémon de Castilla, ainda é A Ás no buraco. casal Groton e Vulcão Aterroriza o português, que o conduz num ataque malfadado falha.

o O terceiro e último jogo é um decisivo, a tensão entre os dois treinadores vai disparar. Cunha inicia o ataque Tundras Dynamax, quando Castilla começa com cautela: ele defende Charizard e a Piazza Rifleso. É até a próxima rodada Charizard Gigamax Isso é espanhol Tem uma vida útil muito curta Graças à previsão correta do português, colocou objetivamente o adversário de joelhos. Não há mais história daqui: Eduardo Cunha Novo Campeão Mundial Pokémon! E assim por diante Tântalo Na oitava geração, ele é um campeão invicto!

Você pode reviver o desafio entre Cunha e Castilla Sul Canal oficial do Pokémon no YouTube. Abaixo você pode encontrar todos os vencedores do Campeonato Mundial de Pokémon em várias categorias.

Videogames Pokémon 2022

Modelo o mais novo : Kosaku M. (Japão)

: Kosaku M. (Japão) Modelo Senior : Yasuharu S. (Japão)

: Yasuharu S. (Japão) Modelo Mestrado: Eduardo Cunha (Portugal)

Jogo de cartas pokémon 2022

Modelo o mais novo : Rikuto O. (Japão)

: Rikuto O. (Japão) Modelo Senior : Liam H. (Estados Unidos da América)

: Liam H. (Estados Unidos da América) Modelo Mestrado: Ondřej Škubal (República do Che)

Torneio Pogan 2022

Modelo Senior : fruto primário (Estados Unidos da América)

: fruto primário (Estados Unidos da América) Modelo Mestrado: gato sombra (Estados Unidos da América)

Pokémon GO 2022

Modelo Senior : MEWeedle (suíço)

: MEWeedle (suíço) Modelo Mestrado: Rap dançante (Alemanha)

Pokémon Unite 2022

Vencedores: BLVKHVND