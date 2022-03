Operação antigovernamental na Itália, Gurini diz não enviar 400 pessoas da Rússia – Corriere.it

Fora Florença Sarcanini

O ministro é quem cortou o acordo entre Putin e Conte. Kobashir decide quando pedir ao ex-primeiro-ministro que negue o pedido da Rússia de ir à cidade de Puglia Today.

Oito equipes de 40 especialistasAlém de médicos e enfermeiros: Em tudo Um grupo de cerca de 400 pessoas Era para desembarcar na Itália para ação contra a infecção pelo corona vírus. Proposta Vladimir Putin Feito ao então primeiro-ministro em março de 2020 Giuseppe Conte. Foi Ministro da Defesa Lorenzo Curini Resistir ao impulso de reduzir pessoas e meios. Isso deve ser suficiente para explicar o ataque ao funcionário do Ministério das Relações Exteriores Gurini Alexei ParamonovEntão Itália ameaçada Se aderir às sanções contra Moscou e culpar nosso país, haverá consequências irreversíveis. Esqueceu a ajuda recebida. Mas agora, dois meses depois, os russos querem se mudar para Puglia, momento em que Kurini pediu a Moscou que suspendesse as operações.

Investigação furiosa Oficialmente é um Jornada MédicaMas detalhes divulgados nos últimos dias confirmam a suspeita de que pode ter sido realizado Uma operação de espionagem. Para esclarecer todos os aspectos da história hoje Gobashir definirá uma data para o julgamento de Conte. Ele queria reestruturar os contatos e contratos que havia feito, mas o que aconteceu naqueles dois meses. E porque Itália decidiu gastar três milhões de euros Em vez disso, eles têm que retribuir àqueles que têm que cooperar. Não temos evidências de ação imprópriaO ex-primeiro-ministro disse, mas agora ele precisa esclarecer mais.

Primeiro contato Então nós voltamos Primeiro contato entre Guerini E o ministro da Defesa russo Para Serge Shoiku. Em 21 de março de 2020, Itália em emergência Porque há dezenas de milhares de vítimas, mas sem máscaras, sem luvas, sem ventiladores. As instalações de saúde estão com problemas, especialmente na Lombardia. Ofertas de ajuda estão chegando de todo o mundo. Shoiku entra em contato com Kerini e oferece máscaras, O ministro italiano respondeu que um avião pode decolar para levá-los a Moscou, mas o orador anuncia um telefonema entre Putin e Conte. De fato, algumas horas depois, o primeiro-ministro italiano entrou em contato com Gurini e confirmou Putin quer enviar centenas de pessoas Entre veteranos e médicos para apoiar aqueles determinados a enfrentar a epidemia. READ Fora da estrada com uma van médica - Corriere.it

Negação A posição de Gurini é clara, exceto que a tarefa russa pode ser multifacetada. Abre-se assim uma complexa negociação e o compromisso final prevê a chegada de uma centena. ninguém esperava chE 17 quatro jatos pousaram no aeroporto militar Pratica di Mare E acima de tudo um pequeno número de material não é suficiente para atender às necessidades de um dia. Não apenas isso. Assim que começou Conflito entre Sergei Kikot, chefe da Missão Geral, e o comandante do COI, Comando de Operações Conjuntas, General Luciano Portolano. Isso porque durante uma reunião privada em uma pousada na capital, os russos pedem que os órgãos públicos sejam limpos e higienizados, enquanto os italianos dão acesso apenas aos hospitais e à RSA. Mais função de entrega Obter dados de saúde e outras informações importantes Este é o medo após as ameaças – a Rússia agora pode ser usada contra nosso país.

Fim do trabalho A atitude agressiva dos russos foi confirmada pelo então chefe do CTS Agostino Miosso, Participou da reunião com o Secretário Fabio Ceciliano e Portolano. Precisamente por isso foi tudo arranjadoA equipe deve sempre ser apoiada pelo exército italiano E só foi empregado na Lombardia, a pior situação da época. E no início de maio, quandoOu pediu aos russos para irem à PugliaCurini acreditava que era hora de agradecer a Shoiku e anunciar que a missão havia terminado.