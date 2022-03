Danilo, o inimigo mais difícil? O jogador da Juventus menciona dois Rosenori

O Pianoconero Danilo admitiu que os dois jogadores do AC Milan são adversários muito difíceis de enfrentar e apontar. Suas palavras

Esta temporada é definitivamente dedicada Rafael Leão. Os portugueses encontraram mais continuidade do que nos últimos anos. Até o verão passado não se sabia sobre ele e seu futuro, mas o atacante do AC Milan confirmou que ele poderia se tornar um dos maiores talentos ofensivos do mundo.

Nesta temporada ele provou ser absolutamente decisivo em termos de gols, assistências e jogadas aparentemente estratosféricas. Ele é o jogador com as triplas mais bem sucedidas Itália, E quando a bola começa, cada adversário está em sérios apuros. Com Theo Hernandez Eles formaram um par lateral assustador.

ASA esquerda Milão Foi considerado um dos melhores clubes da Europa. E, francamente, é bom para o clube rossonero, que finalmente conta voltar às posições de liderança nos grandes palcos do velho continente. Velocidade, classe e discurso entre francês e português Refere-se muitas vezes aos resultados vencedores da equipa Stefano Pioli.

Todo inimigo sabe que quando pousar em campo terá que trabalhar muito para cruzar com Theo ou Rafa na rua. Existe até um desses Danilolateral brasileiro Juventus. Autopromoção descarada para Bianco Conte e uma grande pechincha em uma faquinha caprichada para Rafael Leo. Uma liga.

Ele colocou Theo Hernandez no mesmo nível, destacando o quão rápido e forte ambos são. Comemorando seu 100º jogo na Juventus, Danilo foi entrevistado nos canais oficiais da Juventus, perguntando: “Quem é seu atacante mais temido?” Ele se expressou à pergunta: