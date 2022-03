Previsão do tempo. O Ártico afundará na Europa no final de março e, finalmente, choverá no norte da Itália. Isto é o que acontece 3B Meteo

Tempo de estudo

Mau tempo chega à Itália no final de março e início de abril

No final de março com fortes chuvas em toda a Itália – Notícias importantes para o final do mês, com A chuva pode voltar Mesmo uma das áreas sedentas do norte da Itália Seca sem precedentes. Haverá deslocamento para mudar o destino da circulação a nível europeu Vórtice polar estratosfera para cAla SiberianaSerá colocado na altura troposférica Uma grande depressão Façam Equipe legal Em Mar dos Pais. A oeste desta depressão, então The Setor escandinavo e Europa Central Eles vão começar a derramar A massa de ar frio da Matriz Ártica O mar que converge na Europa Ocidental com os ventos temperados de descida atlântica.

Estes são Condições clássicas para mau tempo Capaz de transportar um ou mais loops secundários no Mediterrâneo Chuva forte em toda a Itália. Temos algumas dicas para mudar Fim de semana Mas a coisa real não é decisiva Avanço Tem que acontecer Por volta de quarta-feira Nova semana e pode durar até sexta-feira, 1º de abril. Como consta nele Previsões de modelagem Isso seria uma fase 2-3 dias Estão incluídos Boas oportunidades Está chovendo em toda a nossa região. Não se sabe neste momento o que ele fará depois de deixar o posto Deve chover no norte também. Desta vez. Nada mais pode ser dito, pois a distância temporária ainda é alta Estrutura geral Nós fornecemos para você. Na próxima atualização, poderemos saber com mais precisão onde e quanta chuva vai cair.

