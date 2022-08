Roy, confronto Letta-Meloni em 22 de setembro. Terceiro Pólo: “Queremos estar lá também”

Salvo surpresas, o desafio televisivo entre Giorgia Meloni e Enrico Letta será celebrado em horário nobre no dia 22 de setembro na sala de Bruno Vespa. Os dois líderes, determinados a polarizar o confronto eleitoral, pediram um “porta a porta” conjunto para mobilizar votos efetivos a favor de seus respectivos partidos. E eles aproveitaram o convite. A revolta dos excluídos foi imediata, começando com Carlo Calenda. De fato, a equipe editorial da Vespa apressou-se a informar que Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e, claro, Calenda também seriam entrevistados no mesmo dia (não em formato presencial). E com um problema: outros líderes da prova que Roy não mencionou subiram as barreiras, como Emma Bonino, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Luigi De Magistris.

Calenda, que incendiou os pós, foi apoiado em sua cruzada por Matteo Renzi, Matteo Ricchetti e Mariastella Gelmini. No início da manhã, o líder do “Itália a sério” escreve nas redes sociais: “Explico o que está acontecendo nas comparações de TV. Leta e Meloni dizem a Roy (Bruno Vespa) que estão prontos para enfrentar apenas um ao outro. Sandra e Raimondo querem para continuar esta novela brilhante. Hoje escreveremos para Roy e Accam: Assumir o comando de dois dos quatro líderes da coalizão é uma violação da igualdade concedida à mídia em todos os países democráticos. Portanto, solicitamos formalmente a Roy que organize um quatro -conflito partidário em vez de ceder às exigências inaceitáveis ​​de Meloni e Letta, que prejudicam a democracia. Novamente, em um tweet: “Mesmo na Rússia a televisão pública exclui duas coalizões, Não organize um conflito dois dias antes da paz eleitoral. Agcom, Rai e o Conselho de Administração da Fuortes intervêm imediatamente. Eu digo a Leta: Isso é algo que você ensinou na França? vergonha”.

Altola de Anjalidi

Uma hora depois, Michele Anzaldi, campeão da terceira pole do Bar Contizio, pegou papel e caneta e escreveu para Alberto Baracchini, presidente da Comissão Fiscalizadora: “Letta e Meloni vão pressionar Roy, principalmente para transmitir o conflito eleitoral reservado exclusivamente para ambos, um maestro como Vespa estabelecido e habilitado. .Se confirmado, seria uma grave interferência na autonomia do serviço público e uma grave violação do comum. proteger a informação pública e restabelecer o bom andamento da campanha eleitoral.

Baracchini (Forza Italia) responde de perto. O Presidente da Comissão Fiscalizadora garante que “tratará de todos os relatórios recebidos”. “A igualdade de condições e o máximo rigor e respeito pelas regras são essenciais”.

Depois da hora do almoço, vem a resposta, “porta a porta”. Para reprimir a oposição, a redação da RAI garante, de fato, um encontro presencial de uma hora entre o chefe dos Irmãos da Itália e o secretário do Partido Democrata. Na noite de 22 de setembro eles também serão convidados a participar “Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda. Como? “Todos serão entrevistados por meia hora” pela Vespa “com métodos a serem determinados “. Além disso, o próprio “Porta a porta” Declara que está “preparado para realizar outros confrontos na mesma noite se as condições estiverem maduras”.

A declaração da Vespa não acalmou a agitação. Pelo contrário. Anzaldi acrescenta: “No dia 22 de setembro, 48 horas depois do fim da campanha eleitoral, está escrito que Roy está se preparando para cometer uma transgressão gravíssima. Triplo espaço à direita, com tempo para Meloni, Salvini e Berlusconi, triplo espaço à direita, à esquerda, contra apenas 30 minutos para o terceiro pólo do calendário. , Letta recebeu uma hora e Di Maio meia hora. Isso é um tratamento desigual.” Segundo Anzaldi, “estamos diante de uma situação sem precedentes”. pergunta: “Quem autorizou esse relatório? Poderia o CEO Fortes desconhecer essa história embaraçosa? O Conselho de Administração intervém imediatamente, caso contrário, o presidente da ACCAM, Giacomo Lazorella, cuida disso como dever e urgência ».

Rebelião dos Excluídos

Mas, neste momento, também foi provocado o protesto de Emma Bonino, não mencionado pela redação de Roy: “Deve haver um erro de digitação…”. E Fratoianni e Bonelli: “Não está claro que depois de chamar os líderes da coalizão, alguns outros líderes foram incluídos sem todos e apenas Salvini, Berlusconi e Di Maio foram eleitos. Uma clara violação da igualdade de condições é clara: a alta administração de Roy deve “explicar” às autoridades de garantia e ao judiciário.

Finalmente, à noite, Parachini interveio novamente e disse que pediria a Roy e Akham para “verificar o nível de jogo garantido pelo serviço público em relação à televisão entre os líderes políticos”. A preocupação do chefe da comissão de acompanhamento é “garantir aos representantes políticos, de acordo com as regras em vigor a partir de 10 de agosto, não só a igualdade de lugares, mas também igual contacto mediático e visibilidade horária”.