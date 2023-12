Ela tinha 26 anos e estava grávida do segundo filho. O marido perguntou a Yellow sobre outra fuga

Arroz Pio X (Treviso) – Homicídio culposo Hoje, terça-feira, 19 de dezembro, na província de Treviso: um mulher de 26 anos Ela foi encontrada morta na entrada da casa. Na investigação preliminar, encontraram o corpo Várias facadas. A vítima foi atingida com vários golpes no peito. Ao voltar para casa, o companheiro deu o alarme e encontrou a mulher sangrando no chão próximo à entrada da casa. Ele pediu ajuda aos vizinhos e eles ligaram para o 118. A polícia chegou ao local. O médico legista Antonello Cirnelli chegou ao local do crime para um exame externo preliminar do corpo. Nenhuma arma do crime foi encontrada.

Inteligência





Quem é a vítima?

O assassinato ocorreu na vila de colunaRies Pio X foi vítima do município Vanessa BalonCasado desde 2013 Nicola Scapinello. Vanessa trabalha como assistente de vendas no supermercado Eurospin em Rice A mãe de um menino de 4 anos que frequenta a creche está grávida de três meses de seu segundo filho.

Reabilitação do crime

De acordo com conclusões preliminares, Vanessa e seu marido conhecem o suposto assassino. Por esta razão, de acordo com a revisão, Vanessa abre a porta para ele, mas é atacada e morta. Seu companheiro, que não estava em casa com ela, está em estado de choque, mas conseguiu fornecer informações úteis aos investigadores que procuram o assassino. O casal tem um filho de 4 anos, cuja existência não foi descoberta no momento do crime, e vive há muitos anos no pequeno povoado de Rice. É um pequeno bairro residencial com casas geminadas e um salão de cabeleireiro frequentado pela vítima.

O marido perguntou à polícia

O Marido Da mulher morta em Rice, Nicola Scapinello, está sendo investigado pela Treviso Carabinieri, que investiga o crime. Scapinello é um ladrilhador de piso.

Procure o suposto assassino

Mas o Assassino acusado Seja de mulher Morador de Altivole, município próximo a Rice Pio Atualmente Obrigatório: O homem conhecido do casal Perna removida Da cena do crime. Mas agora essas notícias estão fragmentadas.

+++ ATUALIZAÇÃO DE NOTÍCIAS +++