Pedro Nuno Santos foi eleito novo líder do Partido Socialista Português

O Partido Socialista (PS) de Portugal escolheu no sábado o antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, como secretário-geral e candidato nas eleições de março. Santos obteve 62 por cento dos votos, superando o ministro do Interior, José Luis Carneiro, considerado moderado. Ele foi eleito após a renúncia do ex-líder do partido e primeiro-ministro Antonio Costa, que deixou o cargo há um mês após uma investigação sobre o manejo ilegal de projetos de mineração de lítio por seu governo. Por esta razão, eleições gerais antecipadas serão realizadas em 10 de março de 2024.

Pedro Nuño Santos provém da ala esquerda do partido e é conhecido por coordenar a formação do primeiro governo de António Costa em 2015, o que foi possível graças ao apoio externo de partidos de extrema-esquerda como o Partido Comunista Português. De acordo com as últimas sondagens pré-eleitorais, o apoio do seu partido é igual ao do Partido Social Democrata (PSD), de centro-direita, liderado por Luís Montenegro, enquanto o partido de extrema-direita Sega cresce em terceiro lugar.

