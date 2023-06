A mentira da Serie A competitiva não trouxe o público, o que o Ronaldo precisava, a Juve tinha que pagar…

Nos últimos meses, todos estiveram ocupados contando ao mundo algo que não está acontecendo atualmente: a Série A é o campeonato mais bonito porque nunca se sabe quem pode vencer, e nas últimas temporadas foram quatro times diferentes a conquistar o título. Segundo os especialistas da Série A, uma substituição bem feita, mas será mesmo?

A resposta é não, já que a Série A não conseguiu atingir a meta mínima na primeira rodada. As ofertas pelos direitos de TV da principal liga italiana de futebol a partir de 2024/25 estão todas abaixo do mínimo de 1,15 bilhão de euros por temporada estabelecido no concurso da Lega. Uma demonstração clara de que algo está errado e a organização não quer. Amazon desiste da briga e Roy não se interessa.

Por que nenhuma oferta firme está chegando? O primeiro motivo é que o público não tem sido o ideal nas últimas temporadas e principalmente no último ano, o sistema perdeu credibilidade devido à situação da Juve, que é um verdadeiro banho de sangue para todos. Muitos torcedores da Juventus, que representam a maior parte do público, perderam o interesse e seu orgulho foi abalado por um embaraçoso tratamento da mídia a uma história que acabou sendo vista como uma farsa. TVs e danos ao sistema, como podemos ver, nestes dias decidimos mudar as regras, só vamos ganhar, como sempre, apenas a Juventus.

ele precisava do ronaldo – Talvez hoje alguém, o Ronaldo, a Juventus, como todos dizem, lamenta que tenha demorado muito, mas na era do covid não foi ajudado nem protegido em nada, pelo contrário, não recebeu agradecimento por ter aceitado. Isso permitiu que a estrela mundial recebesse o valor mais alto pelos direitos televisivos da época. A chegada do craque português à equipa da Juventus aumentou em 15% o rendimento dos detentores dos direitos da Serie A, que foram distribuídos aos clubes mais de 150 milhões por época. Hoje esse valor não existe e de fato vemos quem fez aquele investimento sendo descrito como não sendo muito cuidadoso.

Todos nós vimos o impacto que Ronaldo teve na Arábia Saudita e os campeões que chamam a atenção. As pessoas não estão interessadas em substituir os vencedores, mas os campeões são um exemplo simples para entender que empobrecer clubes, como aconteceu com a Juve nos eventos atuais, não serve para outro propósito senão não trazer mais um.

