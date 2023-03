Veneza blindada, algumas dezenas de anarquistas demonstram

Quase não houve problemas na frente de ordem pública na tarde de sábado. A feroz mobilização dos anarquistas foi reduzida a uma manifestação de algumas dezenas de pessoas que se reuniram perto da Basílica Frari com faixas e megafones para expressar sua solidariedade aos camaradas Soroch e Kaspido. A guarnição das forças da Ordem era, ao contrário, massiva, sobretudo em chave de bloqueio. Desde sexta-feira, os postos de controle na entrada da Liberty Bridge estão vasculhando os veículos que entram e aguardam em longas filas. Agentes da tropa de choque marcharam por vários pontos-chave em Veneza, começando no Campo Santa Margherita, onde a manifestação foi anunciada hoje.

A partir das 15h de sábado, manifestantes se reuniram no Campo dei Frari para exigir a libertação dos anarquistas presos. Eles enviaram mensagens de apoio a vários militantes, começando pelo espanhol Juan Antonio Soroch Fernandez, que foi condenado a 28 anos de prisão por um ataque à sede da Liga de Villarba (Treviso). próximos dias Em seguida, Alfredo Caspido, 41 bis foi submetido a severa prisão, foi protagonista de vários meses de jejum, o que complicaria sua saúde. Houve um momento de tensão no Campo San Rocco, a procissão se dirigiu para a Piazzale Roma e, pouco antes das 17h, uma pequena escaramuça estourou entre manifestantes e policiais.

Assim, o medo de protestos violentos diminuiu nos últimos dias. A “chamada” que se tornou viral na Internet gerou certo alarme e levou a província a convocar um comitê de segurança para organizar um programa de controle massivo para evitar distúrbios. O prefeito Luigi Brugnaro emitiu dois decretos, um para impor condições ao comércio no Campo Santa Margherita, possíveis limites à circulação de pedestres e veículos aquáticos no bairro, e outro para proibir o porte de garrafas. As barracas de Campo Santa Margherita, Rio Terra Canal, Fondamenta Gherardini, Campo San Barnaba e Campiello Mosca foram fechadas a partir de sábado, 6, e até que seja anunciado o fim da demanda. No entanto, a cidade continua sob vigilância.