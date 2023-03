JMJ Lisboa 2023: Primeiro minuto da JMJ online para contar o percurso de preparação para o encontro com o Papa Francisco

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ-JMJ) lançou o Minuto WIDE Lisboa 2023 no dia 23 de março, mesma data do 37º aniversário da primeira JMJ. Esta iniciativa nasceu na JMJ Rio 2013 e continuou nas próximas como uma ferramenta útil para ajudar jovens de todo o mundo a conhecer as informações mais relevantes do processo de preparação para o encontro com o Papa. Em 2016, Cracóvia, o “Minuto JMJ” foi produzido pela primeira vez em 5 idiomas: inglês, português, francês, italiano e espanhol, com centenas de milhares de visualizações para cada episódio. Para o primeiro “Minuto da JMJ” de Lisboa 2023, o Comitê Organizador Local (COL) concentrou-se na JMJ de Roma 1986. O primeiro minuto da JMJ da JMJ portuguesa foi conduzido pelos voluntários Rita (Portugal), María Fernanda (México) e Jonas. (França), Daniel (Estados Unidos da América) e Martina (Itália), cada um dos quais apresentou um capítulo numa das línguas oficiais da JMJ Lisboa 2023 – português, espanhol, francês, inglês e italiano. O “Minuto JMJ” será publicado semanalmente nas cinco línguas oficiais da JMJ Lisboa 2023: português, inglês, espanhol, francês e italiano.