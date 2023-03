O que fazer em Pisa e sua província no fim de semana de 25 e 26 de março

25 e 26 de março é um fim de semana agitado. De fato, as celebrações do Ano Novo Pisan acontecem no fim de semana e no retorno dos dias de Spring Fai, durante os quais podemos visitar alguns lugares significativos para nossa herança cultural. Como de costume, haverá apresentações de teatro, shows e mercados. Aqui estão algumas dicas.









Tudo pronto para as comemorações do Ano Novo Pisan, a imponente cidade inaugura 2024. A reunião principal é no sábado, dia 25, na Catedral, ao meio-dia, será realizada a cerimônia do Sol. , simbolizando a transição para o ano novo. Uma tradição já atestada por documentos que datam do século X testemunha como a cidade coincide com o início do novo ano com a Anunciação à Virgem Maria da encarnação de Jesus. XX Settembre Pisana, Ponte di Mezzo, Borgo Stretto, Via Ulisse Dini, Piazza dei Cavalieri e Santa Maria chegarão à catedral.









Está de volta o Fi Spring Days, um evento de rua dedicado pelo Fundo Ambiental Italiano ao patrimônio cultural e natural do nosso país, agora em sua 31ª edição. No sábado 25 e no domingo 26 de março, em Pisa, será possível visitar as igrejas do Hospício Cartuxo, a Gipsodeca d’Arte Antica e o Antiquário e a coleção egípcia “Eda Bresciani” da Universidade de Pisa. Já em Santa Luz, as portas estão abertas para um parque eólico Edison.









Um mercado incomum nas margens da Marina di Pisa, marcado como Anva Confesseranti Toscana Nord. A nomeação é no domingo, dia 26 de março, promovida pela Associação dos Comerciantes de Rua em associação com a Rádio Bruno e o concessionário Ford Bluebay em Ospedaleto.









A adaptação de Roberto Valerio da obra-prima de Anton Chekhov, ‘Tio Vanaja’, será encenada no Teatro Verdi de Pisa no sábado, 25 de março, às 21h, e no domingo, 26, às 17h. Esta peça russa de dois atos, que Chekhov considerou uma comédia, quase um vaudeville, foi apresentada pela primeira vez no Teatro de Arte de Moscou em 26 de outubro de 1899, dirigida por Vladimir Ivanovich Nemirovich-Danchenko e Konstantin Sergeevich Stanislavsky.









Sábado, 25 de março, na Sala Dita Ruffo do Teatro Verdi de Pisa, o último encontro com ‘Musicaverte’, a série de concertos de jovens músicos da Academia de Música Stefano Strada em colaboração com a Fundação do Teatro de Pisa. Esta iniciativa capacita a nova geração, fornecendo uma plataforma valiosa para se apresentar à cidade.









No domingo, dia 26 de março, às 16h30, no Teatro Nuovo de Pisa, será encenada a crítica ‘Emotionercy in Tanza’, uma performance vagamente inspirada nas histórias malianas de ‘Kazela, Akima Akima e o Espírito da Sabedoria’. Autor Amadou Hampâté Bâ e indicado para todos os públicos, principalmente famílias e crianças. Produzido pelo Con.Cor.DA/Movimentoinactor, reconhecido pelo Ministério da Cultura (FUS) e pela Região da Toscana como Residência Artística.









No domingo, 26 de março, às 17h, na Città del Teatro di Cascina, o Teatro Gioco Vita apresenta o espetáculo ‘Frog’, dedicado a crianças a partir dos 2 anos.









Sábado 25 de março ‘Tutti in Piazza’ na Cassina com muitas atividades começando pela manhã com excursões, workshops e degustações de cerveja artesanal.











