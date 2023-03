Faroni defende título mundial da ISKA, derrotando Morais por pontos

Mattia Faroni Defendeu o título mundial ISKA de -95kg contra o desafiante Luis Morais no ringue do Campione d’Italia Casino no card principal da Arena. Ao fim de uma luta muito acirrada, o português não se deixou abater por se fazer simpático em alguns momentos, o Azulão conquistou os pontos na decisão dos juízes e vê mais uma grande vitória após a vitória sobre Joyner.

Depois de um primeiro assalto muito equilibrado, Faroni trabalhou bem os punhos, mas Morais, indo com os chutes e aproveitando uma guarda muito baixa no azul, derrubou com muita ferocidade no segundo assalto. Soltou os chutes e depois o acertou com uma série de socos no rosto. No entanto, o português conseguiu recuperar e ironicamente fintou-se nos últimos segundos, antes de voltar a cair no terreno mas apenas por escorregar. No entanto, o terceiro round vai para Morais, que ataca com muita intensidade e novamente manda a guarda baixa de Farroni para o chão para castigá-lo. O azul é absorvido tão bem que não vacila mesmo quando um joelho bate no rosto. Entramos em uma quarta rodada muito equilibrada: Morais é constantemente atacado por Faroni que toma a iniciativa, mas não chega para derrubá-lo. Na quinta rodada está tudo em jogo: os dois pouco fazem para convencer os jurados, mas há um chute na cabeça de Blue na final que vai fazer a balança pender. E isso: Faroni venceu mais uma vez e dedicou a Lorenzo Castagna e Scartina.