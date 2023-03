Uma mulher morreu e três ficaram feridas

Jornalista freelancer desde 2014. Há mais de 10 anos se dedica à comunicação e informação na Internet, escrevendo sobre diversos temas: do esporte ao noticiário, passando pela política e pelo entretenimento. Colaborou com importantes jornais e revistas de papel, bem como estações de rádio e televisão.











Tragédia a São Urbanona província PáduaDomingo de manhã, 26 de março: uma mulher morreu Incêndio com explosão em uma casaTalvez haja uma razão Vazamento de gás.

Vazamento de gás causa explosão em casa na província de Pádua

A explosão ocorreu pouco antes das 8h de domingo, 26 de março. Um incêndio começou em uma casa de 2 andares.

lá A razão Uma explosão em uma vila em Sant’Urbano pode ter sido causada por um vazamento de gás, relata ‘Rainnews’.

Crédito da foto: ANSA

Imagem do incêndio na Villa Sant’Urbano.

Número de mortos em explosão de casa devido a vazamento de gás

uma mulher morreu. O Marido ei Dois filhos No entanto, o casal Eles se salvaram. O homem e as crianças foram estabilizados por agentes de saúde da Suem. Um dos dois menores foi levado de avião para o hospital e os outros dois ficaram feridos em uma ambulância.

A casa foi seriamente danificada: algumas das paredes circundantes desabaram.

Intervenção de socorristas

Equipes do Corpo de Bombeiros e da UZAR (Busca e Resgate Urbano) se deslocaram ao local. Quando os bombeiros chegaram de Este, Rovico e Pádua correram para o local da explosão, o pai e os dois filhos já estavam fora de casa.

As equipes de resgate começaram a extinguir o incêndio enquanto outros operadores equipados com aparelhos de respiração autônoma entraram na casa para encontrar a mulher que foi levada para fora.

Operações de resgate e investigações foram iniciadas para determinar a causa exata da explosão.

Novidades do corpo de bombeiros

O Corpo de Bombeiros escreveu no ‘Twitter’ na manhã de domingo, 26 de março: “Pouco depois de uma explosão e incêndio em Pádua, S. Urbano, às 8h, uma casa foi danificada: um homem e duas crianças foram resgatados, infelizmente sem vida. Um mulher do corpo de bombeiros. As chamas ainda estão acesas. estão ativos, os grupos trabalham para evitar a presença de outras pessoas”.

Em uma segunda mensagem publicada pouco tempo depois, o corpo de bombeiros atualizou a situação: “Explosão e incêndio em Pádua, Sant Urbano: o corpo de bombeiros excluiu a presença de outras pessoas na casa, da área de trabalho colocando segurança”.

Mais atualizações em breve.