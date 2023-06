Acidente de Casal Palocco, vídeo com Matteo Di Pietro e pai na Ferrari (sem cinto): “Maravilhosa, eu a beijo”

Desligado Erika Dellapasqua

O vídeo começa em uma locadora de carros, em meio a aplausos e brincadeiras. Em seguida, uma volta pela cidade, para compartilhar a alegria da velocidade

“Babu, que lindo! Entra também!” Pai e filho no showroom de carros. Um coração alegre e leve. Emocionante Antes de alugar um carro, faça Pior pesadelo de todos: Dirigir com o vento nos cabelos, entre Apreciação de transeuntes. Tão animado que os pais chegaram de repente beijar o capuz Da Ferrari branca, entre gritos e piadas. Então, na engrenagem, o esquecimento Perigoso: O cinto de segurança, que Papai não usa.

acidente Casal Balocco: Durante estas horas Raiva e confusão Também está circulando um vídeo tragicamente zombeteiro sobre a morte do pequeno Manuel, que é vista em retrospecto. O motorista do Lamborghini era Matteo Di Pietro e seu pai LeiteFuncionário Quirinal No serviço no jardim de Castel Porciano, compartilharam busca Os supercarros tiveram muitos likes na cortina (dentro da concessionária e depois fora, nas ruas de Roma): um milhão e meio de visualizações.

sonhos de criança A filmagem, feita há sete meses, dura um minuto. É precisamente um filho da Ferrari, Matteo, de 20 anos – agora sob investigação Homicídios e acidentes de trânsito Como estava ao volante no momento do impacto – pelo menos 24 horas “dá” ao pai, coroando assim um dos seus sonhos de criança. Em um vídeo postado no canal do grupo no YouTube, Matteo mais uma vez usa a mídia social para dizer isso diretamente Linha de fronteiraGanhe dinheiro com cliques e curtidas.

O pai beija o capô Dez desejos para dez amigos é o “jogo”. Por fim, ao pai. “O último desejo é a vez do meu pai – diz Matteo – ele tinha apenas um desejo desde jovem: dirigir uma Ferrari, e podemos deixá-lo escolher a cor!». Então aqui está um vídeo com o pai Paulo que trabalha em empresas: Terno e gravata, óculos escuros e cabelos castanhos. As portas do showroom se abrem à sua frente: “Baboo, aqui estamos nós!”, mostra orgulhoso os carros. “Nossa cavalinho empinado, meu Deus que show, beijos, beijos”, e beijos do pai Na verdade o capuz. No final opta pelo Ferrari branco: «Bianca, Mutávelen plein air – Paulo sorri radiante sobre a lua enquanto agarra o volante o mais forte que pode -, é uma coisa extraordinária, linda, obrigado pai Você me deu um belo presente Você é ótimo». READ A Roma decidiu que para o treinador será um desafio de duas pessoas: beco ou ala

“Não podemos ir muito rápido, mas é o suficiente.” então fora, rugir o motor Partimos com o vento nos cabelos: «estamos na cidade nós não podemos Usando O máximo poder» diz o pai. «inesperadamente – responde Mateus – não podemos ir Muito rápidoNo entanto Já basta».

