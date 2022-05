Um trabalhador de Beavis de Sacco morreu afogado enquanto trabalhava na A31

Chuva de saco. Um trabalhador de Piove di Sacco, que fazia uma manutenção na rodovia A31 Valdastico Nord, morreu em uma colisão com um carro que não havia notado o canteiro de obras. O acidente aconteceu ontem à noite na saída Vicenza Nord. O carro, um pequeno utilitário, ele tinha dezenove anos. Os colegas de trabalho do homem acionaram o alarme e ligaram para a Suem 118 e para a polícia de trânsito. O homem de 53 anos, que foi arremessado a 30 metros do local do acidente, não pôde fazer nada.

Investidor preso. Um homem de dezenove anos foi preso por suspeita de homicídio na estrada por afogar um trabalhador que estava fazendo alguns trabalhos na rodovia A31 Valdastico Nord. De acordo com as primeiras informações vazadas pelos investigadores, o BAC do jovem estaria acima de 1,50, o que está acima do limite legal de 0,5. O trágico acidente aconteceu às 14h. Um trabalhador de 53 anos que trabalhava em um canteiro de obras com seus colegas de trabalho foi atingido e jogado a 30 metros do local do ataque. Com a ajuda de Zoom, não havia nada que ele pudesse fazer. O Spicel de Vicenza também foi operado no local. As investigações foram entregues a Carabinieri e Tennessee de Duville (Vicenza) da Estação Teen.