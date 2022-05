Kiev, encontro Zhelensky-Costa: 250 milhões de euros de Portugal para a Ucrânia

Presidente da Ucrânia Volodymyr Zhelensky Encontrou-se com o primeiro-ministro de Portugal no sábado em KievAntónio Costa.

**

Portugal: 250 milhões **

No final do encontro, Costa anunciou que Portugal vai disponibilizar 250 milhões de euros em assistência financeira à Ucrânia, dos quais 100 milhões este ano e 150 milhões nos próximos três anos.

O primeiro-ministro português assegurou que Portugal apoiará o pedido de adesão da Ucrânia à UE “de braços abertos” e que trabalhará para ajudar alguns estados membros da UE que são fortemente dependentes das fontes de energia russas a encontrar alternativas.

Antonio Costa, primeiro-ministro português: “O bloqueio completo de todos os recursos energéticos da Rússia é a melhor maneira de evitar continuar a financiar os esforços de guerra russos”.

Estados Unidos: US$ 40 bilhões

Não é o único empréstimo que a Ucrânia recebeu hoje: a caminho de Seul, Biden, residente nos EUA, assinou uma lei para fornecer US $ 40 bilhões adicionais à Ucrânia.

A nova lei fornecerá US$ 20 bilhões em ajuda militar e garantirá um fluxo constante de armas avançadas usadas para impedir o progresso da Rússia.

Tem US$ 8 bilhões em ajuda econômica geral, US$ 5 bilhões para lidar com a escassez global de alimentos causada pelo colapso da agricultura ucraniana e mais de US$ 1 bilhão para ajudar os refugiados.

88º dia da guerra

Antes do 88º dia da guerra, Zhelensky havia declarado que a guerra não se espalharia pela fronteira russa, mas lembrou à comunidade internacional que a região de Donbass pertencia à Ucrânia.

Volodymyr Zhelensky, presidente da Ucrânia:

“Não podemos pagar o preço de dez, centenas ou milhares de vidas, por isso pedimos a sua ajuda. As armas que você nos dá são a chave para nossa sobrevivência. Hoje, 700.000 ucranianos estão lutando por nossa liberdade.”

ataques russos

As forças russas anunciaram que destruíram um depósito de combustível ucraniano no porto de Odessa – com mísseis de calibre – destruindo um arsenal fornecido pelo Ocidente. Área Cytomir: Anunciado pelo Ministério da Defesa de Moscou.

Não há confirmação do lado ucraniano.

Os generais militares ucranianos disseram em seu relatório diário de operações que fortes combates começaram em grande parte do leste da Ucrânia. Chevrodonetsk, Bakmut E அவ்திவ்காNas províncias de Donetsk e Lukansk.