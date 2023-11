O embaixador de Israel na ONU pediu ao secretário-geral que renunciasse após um relatório sobre um ataque a uma ambulância bombardeado pelo Hamas.

O embaixador de Israel nas Nações Unidas atacou o chefe do organismo mundial pela sua retórica sobre a guerra de Gaza, dizendo que o responsável foi cúmplice na propagação de mentiras sobre o facto de o Hamas se ter revelado um verdadeiro apoiante do terrorismo.

Assim, Gilad Erdan apelou à demissão do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, numa declaração invulgarmente contundente publicada no X.

Guterres, Primeiro-Ministro de Portugal de 1995 a 2002, desempenhou um papel activo na Internacional Socialista, a organização global dos partidos políticos social-democratas, durante muitos anos. Foi vice-presidente de 1992 a 1999, co-presidente do Comité Africano e mais tarde do Comité de Desenvolvimento. Ele atuou como presidente de 1999 a meados de 2005. Além disso, fundou o Conselho para os Refugiados Portugueses e a DECO (Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor). No início dos anos setenta, foi presidente do Centro de Aco Social Universitário, associação que implementava projetos de desenvolvimento social nos subúrbios desfavorecidos de Lisboa.

Antes de assumir o cargo de Secretário-Geral, Guterres serviu como Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) de junho de 2005 a dezembro de 2015, liderando uma das principais organizações humanitárias do mundo durante uma das crises migratórias mais graves das últimas décadas.

Os conflitos na Síria e no Iraque e as crises no Sudão do Sul, na República Centro-Africana e no Iémen levaram a um grande aumento nas operações do ACNUR, à medida que o número de pessoas que fogem de conflitos e perseguições aumentou de 38 milhões em 2005 para mais de 60 milhões em 2015.

Gilad Erdan colocou o dedo na ferida da política da ONU e na sua impotência ao pedir a Gutierrez que se demitisse, ao mesmo tempo que mantinha o destino de Gaza como refém.

A questão colocada por Gilad Erdan é realmente importante: quem governará Gaza depois de Israel derrotar o Hamas, uma organização já abandonada pelos países árabes e até pelo Hezbollah?

Ao pedir a Gutierrez que se demitisse como profissional, Gilad Erdan deixou claro àqueles que precisam de compreender que Israel não permitirá que pessoas comuns governem Gaza com financiamento regular, ONG regulares e intervenção humanitária da ONU. suas configurações.

Tudo já foi visto e os resultados estão aí para todos verem.

É bastante óbvio que Israel não quer desempenhar o papel de ocupante da Faixa.

A solução mais próxima da verdade é a devolução da Faixa a Abu Mazen e à Autoridade Nacional Palestiniana, mas mesmo aqui qual é a garantia?

A história diz-nos que o rio de dólares e euros que fluiu para Gaza e para a Cisjordânia acabou nas mãos de uma pequena elite que os utilizou para fins não relacionados com o desenvolvimento dos territórios e o bem-estar das pessoas.

Quer falar sobre o tesouro de Arafat? Um tesouro de valor ainda inestimável na Suíça cresceu em tamanho ao longo dos anos: o tesouro de seis dígitos subjacente ao destino de um barril de pólvora do Médio Oriente. Segundo algumas análises, os ativos da ANP baseiam-se em:

contribuições oficiais dos países árabes (imposto adicionado a cada barril de petróleo exportado por eles);

Imposto de Libertação da Palestina (ou seja, 5% do rendimento de cada cidadão palestiniano);

Rendimentos de aplicações financeiras formais e informais;

– Doações de palestinos ricos, organizações internacionais como a ONU e a União Europeia e organizações de solidariedade;

– Doações de palestinos ricos, organizações internacionais como a ONU e a União Europeia e organizações de solidariedade; extorsão contra empresas sujeitas a ataques terroristas;

Contrabando ilegal de armas, drogas e falsificação de marcas.

A Organização para a Libertação da Palestina, classificada como terrorista desde 1964 até aos Acordos de Oslo (1993), continua a receber apoio financeiro e político da União Europeia, de membros da Liga Árabe e de vários países africanos e da América Central.

Com o dinheiro arrecadado, a OLP pagou não apenas pelo terrorismo, mas também pela propaganda e propaganda cada vez mais unilaterais.

A um pedido específico de controlo económico sobre o dinheiro doado à OLP, o próprio Yasser Arafat respondeu em Julho de 1994: “Recuso e nunca aceitarei tal evento. Rejeito o controlo económico sobre a Autoridade Palestiniana, excepto para os Palestinianos. A ocupação militar certamente o faz. não levar à ocupação econômica.”

Yasser Arafat foi simultaneamente chefe da Autoridade Palestina, chefe da OLP e chefe da Al Fatah (que incluía as Forças dos Mártires de Al Aqsa e Tanzim).

Todo o dinheiro estava em poder de Arab. Ele foi o único que assinou qualquer cheque bancário do tesouro. Foi ele quem assinou os documentos da Organização para os Filhos dos Mártires Palestinos (conhecida como Samet).

Na altura da assinatura dos Acordos de Oslo, a receita da Samet (que administrava participações em empresas agrícolas, indústrias, indústrias de armas e vestuário, imobiliário, jornais, duty free e companhias aéreas) era de cerca de 10 mil milhões de dólares.

Os documentos foram encontrados em Ramallah e outras partes da Faixa de Gaza, escreveu ele.

Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. O JavaScript deve estar habilitado para visualizá-lo. Para o TgCom24, em 2004, “Eles provaram que:

– A Autoridade Palestiniana mantém uma conta dupla para os salários palestinos (gasta oficialmente 60 milhões de dólares por mês, mas na realidade 40,5 milhões vão directamente para os bolsos dos envolvidos);

– É utilizada uma moeda diferente para as remessas do exterior e a PNA cobra a diferença;

– A ANP cobra taxas de adesão à Al Fatah de 1,5 a 2% dos salários dos polícias (a União Europeia financia indirectamente este fundo comparando a Al Fatah ao “sistema sindical europeu”);

– A ANP financia membros da Al Fatah directamente envolvidos em episódios de terrorismo (Barghouti, o chefe da Al Fatah, acusado de cerca de trinta assassinatos, está nos livros da ANP por 2.500 dólares por mês).

Grande parte dos fundos acabou nos bolsos de Arafat devido aos protestos da sua esposa, que procurou reabrir o caso relacionado com a morte do seu marido em 2012.

Foi perdoado por uma campanha mediática lançada pela Al Jazeera na tentativa de criar um “mártir Arafat”, segundo a qual o terrorista Prémio Nobel da Paz teria sido morto com polónio, naturalmente pela Mossad. Isso é.

Após a morte do marido, a viúva, que confiscou todas as contas bancárias escondidas na Suíça com milhões de dólares, pretendia receber uma compensação monetária das autoridades francesas, que, segundo ela, teriam classificado a morte como uma correria. “Ataque cardíaco”. E, claro, pelos israelenses.

Quando saiu de cena em 2004, Yasser Arafat deixou um legado no valor de mais de 1,3 mil milhões de dólares em riqueza pessoal, de acordo com várias estimativas, enquanto a OLP foi creditada com activos e activos financeiros no valor de 10 mil milhões de dólares.

O mesmo se aplica a Gaza. 50 por cento dos residentes de Gaza estão desempregados e a mesma percentagem vive abaixo do limiar da pobreza, enquanto os líderes do Hamas ganham dinheiro e vivem em exilados dourados, investindo os fundos em armas e negócios privados.

Aqui estamos em 2015. Desde o nascimento da Autoridade Nacional Palestina (ANP), que emergiu dos Acordos de Oslo (1993) como uma ferramenta para alcançar um Estado palestino democrático e moderno que vivia em paz com Israel, os Estados Unidos contribuíram com mais de 4,5 Bilhões de dólares para promover a democracia palestina.

Não só não há vestígios de democracia, mas a realidade é que o rio de dinheiro desapareceu no ar sem beneficiar em nada o povo palestiniano. As doações da União Europeia para projectos de desenvolvimento deveriam ser adicionadas aos milhares de milhões dos EUA.

Quando eclodiu o actual conflito, a União Europeia prestou assistência num total de 691 milhões de euros.

A União Europeia desempenha um papel fundamental na prestação de ajuda humanitária e financeira à Cisjordânia, à Autoridade Nacional Palestiniana do Presidente Mahmoud Abbas e à Faixa de Gaza. Este apoio destina-se a serviços essenciais como saúde, assistência social, salários de funcionários públicos e programas de desenvolvimento. No caso de Gaza, o dinheiro é recolhido e canalizado através da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras (UNRWA).

Aqui voltamos à questão levantada pelo embaixador israelita na ONU: o controlo financeiro.

Israel diz que a ONU já não pode controlar o financiamento se parecer que os EUA estão a tentar garantir que o governo da Faixa vai para as mãos de Abu Mazen e da Autoridade Palestiniana. Suas filiais são administradas por ONGs, verdadeiros filantropos liderados por George Soros e empresas privadas responsáveis ​​pelo desenvolvimento de projetos, retendo 10% dos recursos.

Quem quer que governe Gaza deve saber que o financiamento deve vir dos Estados, deve ser controlado pelos Estados e controlado por Israel tal como o entendemos, porque o dinheiro deve ir para a assistência social. População, a única garantia de paz é não financiar extremistas locais e poderosos que estão com a barriga cheia de dinheiro chamado solidariedade.

Guterres soa como Borrell e os bebés chorões ou aqueles que usam a política internacional para festas de quintal, mas a questão é clara: se a questão palestiniana quiser ser resolvida, os canais convencionais falidos não podem dar-se ao luxo de fornecer dinheiro para a reconstrução. Armando o terrorismo.

Esta advertência também se aplica à Ucrânia, uma vez que os dois estão ligados. A Ucrânia é um país corrupto e o financiamento para a reconstrução, que Zelensky parece ter apelado depois de sair de cena, e o fim da fase de guerra, devem ser garantidos por aqueles que o fornecem, e não por quem. os recebe.

Gilad Erdan também levanta outra questão: a ineficácia da ONU. Mas esta é mais uma parcela de uma tragédia internacional que marca o fim de uma era.