O presente de Portugal a São Bernardo

A Abadia Cisterciense de Alcobaça em Portugal prestou a última homenagem a São Bernardo de Claraval com a morte do Rei Afonso I. Ainda hoje permanece como um símbolo do que o homem pode fazer quando a glória de Deus é seu objetivo, socialmente.

Por Michael Prambila

A Abadia Portuguesa de Alcobaça é património da UNESCO e é considerada uma das mais belas igrejas do mundo. No entanto, a sua importância não se limita a estes poucos elementos: foi fundada em 1153 pelo rei Afonso I de Portugal (1109-85), que quis introduzir a Ordem de Cister no seu reino, homenageando assim o génio teológico do santo . Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), ainda estava vivo quando foi benzida a primeira pedra do edifício.

Entre os séculos XIII e XIV, o mosteiro tornou-se o local de sepultamento de muitos reis e rainhas: durante o chamado período “medieval”, lembra-nos exatamente como a luz venceu. O reino dos céus e o exercício de Sua justiça na terra. UMA hábito Muito diferente dos liberais do século XIX que dispersaram a sociedade e destruíram sua biblioteca.

Os visitantes da abadia, depois de caminharem pela escadaria de entrada, apreciam primeiro a fachada da igreja, duas belas torres sineiras barrocas, estátuas e pilastras coríntias, que, ao contrário de outros lugares, foram acrescentadas no século XVIII. Cancelando a estrutura gótica existente.

Uma obra-prima é a encomendada pelo rei D. Manuel I (1469-1521) no seu estilo excêntrico conhecido como “manulino”: um portal de renda ou madeira densamente folheada, uma introdução perfeita. Você pode vê-lo assim que cruzar o limiar. O maior da Europa, foi remodelado ao estilo manuelino e está decorado com uma fonte do século XVI, brasão e grifos.

O interior da igreja é uma absoluta obra-prima do gótico português: destacam-se apenas as abóbadas cruzadas, os subarcos, sustentados por pilares de vigas com um desenho muito específico. De fato, as colunas que sustentam os arcos não se erguem do chão, mas se apoiam em prateleiras que enfatizam total verticalidade e leveza. O presbitério é cercado por um ambulatório e leva a capelas radiais modeladas na casa de Clairvaux. Os túmulos reais no transepto são principalmente os de Pedro I (1320-67) e Inês de Castro (1320-55), decorados com episódios da vida de Cristo. Outros enterros medievais foram encontrados por S. A igreja barroca de Bernardo e outra igreja apelidada de “Panteão Real”.

Nos séculos XVII e XVIII o mosteiro era caracterizado por uma escola de artesãos que produziam várias estátuas devocionais. Um gosto pode ser encontrado na Câmara dos Reis, decorada com estátuas monásticas representando os reis de Portugal. O salão também é decorado Azulejos, azulejos típicos portugueses pintados de azul: o ciclo conta a história da abadia. O refeitório é decorado com decorações e decorações respeitáveis. O edifício destaca ainda como algumas adições pós-medievais não afetaram o caráter gótico do mosteiro, um testemunho precioso do essencialismo cisterciense.

sábado, 13 de agosto de 2022

