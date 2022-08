“Com a reforma, Mattarella deve sair.” Então de cabeça para baixo, mas é tempestuoso

Um incidente que sacudiria um dia inteiro em uma campanha eleitoral já acalorada. Berlusconi Intervém na rádio, de madrugada: Se o regime do Presidente entrar em vigor – argumenta – é necessária a demissão do chefe de Estado Mattarella, é necessário proceder à eleição direta do Presidente, “talvez seja reeleito”. Auto aplicação? “Vamos falar sobre as coisas agora, o futuro está nas mãos dos deuses.”

reações

Dois minutos depois, a raiva de Letta atinge como um furacão: “Depois de derrubar Draghi, eles querem derrubar Mattarella. Esse direito é perigoso para o país”, insiste o secretário do Partido Democrata. “Uma clara auto-candidata ao Quirinale de Berlusconi Dem vai ao ataque. Dos líderes do grupo Malbesi e Ceracchiani a Mizziani a Fiano, Sensi a Secanti, todos são inundados com declarações contra Knight e a “ligação da direita orbaniana” que está “preparando um ataque a poder absoluto”. Toda a aliança com a presidência em seu programa está à vista: “Eles usam jaqueta trespassada.” , filmam vídeos tranquilizadores em três idiomas, mas é sempre de direita, subversivo”, a tese. Meloni evita polêmica, fala de reforma, para quem quer investir no país “É sério porque é importante dar estabilidade e confiança”, diz ele. Fratelli d’Italia não afundou os pés publicamente, «Eu entendo Berlusconi, mas é prematuro falar sobre Mattarella, a idéia – diz La Russa – não é muito adequada para um presidente com um cartão vencido. Combinar os elementos da discussão não ajuda a atingir o objetivo comum”. Mas há um temor de que o caminho da reforma seja interrompido. Daí a irritação com “One Flight Forward” e tons gritados. O responsável do IDE está a fazer tudo para enviar mensagens tranquilizadoras na frente doméstica, especialmente aos mercados financeiros e instituições europeias.

Salvini está quieto, parando à tarde na Villa Certosa, na Sardenha, para conversar com o chefe da FI sobre “como reiniciar a Itália”. Calderoli: “Nesta assembleia, quando mudamos a constituição e reduzimos o número de deputados e senadores, não pedimos a dissolução imediata da Câmara e do Senado”. Enquanto os aliados de Knight manifestaram preocupação com um gol contra que poderia reduzir a diferença de vantagem em vista de 25 de setembro, o Forza Italia negou imediatamente que as palavras de Knight fossem destinadas a atacar a primeira carga do estado. Mas o ex-primeiro-ministro acaba na mira de seus inimigos. De Calenda (“Ele não está em si mesmo, não deveria ser eleito”) a Conte (“A centro-direita tirou a máscara, há um acordo de separação: primeiro-ministro Meloni, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior Salvini e primeiro presidente de Berlusconi na nova república presidencial”), Di Maio (“perturbação, desestabilização do país”) a Fratoianni (“O Caimão está de volta”), de Renziano Rosado (“A Queda de um Estilo Surpreendente”) à tentativa da Anbi de “inconstitucionalizar “.

Paz

O presidente da Câmara Figo também entra na briga – assim como os ministros Gelmini e Carfagna – pedindo a Mattarella que se abstenha de envolvê-lo na campanha eleitoral. O presidente está em Alghero para alguns dias de férias e está quebrando o silêncio. Para combater a pressão contínua dos democratas, Berlusconi circulou um esclarecimento. “Eu nunca ataquei o presidente Mattarella e nunca pedi sua renúncia.” Ele diz que se limitou a “dizer algo claro e óbvio” para explicar como a reforma presidencial proposta pela centro-direita poderia funcionar. Depois passa da defensiva para a ofensiva: “De má fé dá-me uma ideia que não é minha”. Letta dá um zoom no visor: “Esta franquia quer travar o sistema, aviso de despejo de hoje.” Em apoio ao ex-primeiro-ministro, Blues Mule (“Os esquerdistas voltam a estudar, parem de mistificar”), Cattenio (“A democracia é um pilar da democracia”) e Ronzulli (“Na esquerda não atacam nada » ) Lupi De Noi é o único dos aliados do Forza Italia tentando limpar o campo de controvérsia com a Itália, “Ninguém pensou em nenhum tipo de ditadura”.