Juventus não tem mais Cristiano Ronaldo, mas Mendes continuará a chamar os bianconeri

Esses dias, o Juventus Ele vai procurar um atacante que possa jogar com os dois Dusan Vilahovic Em vez de bombardeio sérvio. Os Bianconeri vão examinar nomes diferentes, mas nada concreto no momento. Neste mercado de verão, a Juventus receberá muitos jogadores e estará entre eles Cristiano Ronaldo. Em meados de junho, Jorge Mendes Ele teria chamado os Bianconeri para entregar o CR7 aos Bianconeri, mas nada foi feito. Mas há poucos dias o nome do português teria voltado para a Juventus.

De fato, como ele revelou Paulo Paganini, o Manchester United propôs uma troca entre o francês e CR7 como parte das negociações com os bianconeri por Adrien Rabiot. Mas como explicou o jornalista e especialista de mercado, a Juventus teria fechado as portas ao evento da Madeira: “A Juventus disse não, mas continua a receber muitos telefonemas de Mendes”, escreveu Paganini no Twitter.

Algumas soluções para CR7

lá Juventus, nas últimas semanas de mercado, ele buscará reforços para o ataque. Mas não haverá notícias concretas por enquanto. Entre os nomes associados aos Bianconeri Cristiano Ronaldo. Na verdade, CR7 quer deixar o Manchester United porque quer jogar na Liga dos Campeões.

Entre os destinos apontados para Cristiano Ronaldo estará um retorno sensacional à Juventus um ano após a saída do português em Turim. Mas por enquanto há uma chance de vê-lo de volta ao tribunal Massimiliano Allegri Parecem zero. De acordo com Paolo Paganini, o agente de CR7 continua ligando para a Juventus.

Por esta razão, esta rota deve ser monitorada. Enquanto isso, a liderança da Juventus está examinando vários perfis de ataque. Entre estes estão Debaye, Martial, Muriel e Milik.

Juventus está à procura de um atacante

lá JuventusNas últimas semanas do mercado de transferências, ele procurará um atacante que possa ser o reserva de Dusan Vilahovic, mas que também possa trabalhar ao lado de DV9.

De fato, os Bianconeri explorarão pistas como Depay ou Muriel. Caracteristicamente, esses dois jogadores podem substituir o atacante sérvio, mas jogam ao lado dele. Nem todas essas faixas são passáveis. De fato, Depay foi prejudicado pela situação caótica do Barcelona. Para Muriel, Atlanta parece pronta para construir um muro. Então, resta saber como essas situações vão se desenrolar, mas a sensação é que entre agora e 1º de setembro, a Juventus vai comprar um novo atacante e provavelmente um meio-campista.

