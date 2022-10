Consultas, La Russa al Quirinale: “Diálogo harmonioso e apaixonado” – Política

As consultas com o presidente Sergio Mattarella começaram nesta manhã. O primeiro destinatário foi o presidente do Senado, Ignacio La Russa. Seguindo o presidente da câmara, Lorenzo Fontana. Em seguida, a Comissão Parlamentar para as Autonomias do Senado (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord).

“Uma conversa calorosa e apaixonada”, Ignacio la Russa, presidente do Senado, deixou o Quirinal no final da reunião. “Obrigado. Não há razão para acrescentar nada: a conversa foi muito tranquila e devo dizer que conversar com o presidente é sempre emocionante”, disse La Russa a repórteres.

O presidente da câmara, Lorenzo Fontana, deixou o estudo sem relatórios sobre Vetrata. O encontro com Mattarella durou 15 minutos.

Das 16h30 às 19h será a vez da Verdi-Esquerda, Ação-Iv, M5s e Pd. Amanhã de manhã, o centro-direita se juntará aos representantes da Fdi-Lega-Fi-Moderati em Goli.

Sexta-feira às 10h30 Grupos de centro-direita irão junto com o Quirinal para consulta enquanto consideram formar um governo. “Irmãos da Itália”, “Lega Salvini Premier – Sardenha Action Party”, “Forza Italia Berlusconi President”, “CVC d’Italia – Noi Moderati” Grupo Parlamentar (UTC – Courage Italy – Tal como acontece com a Itália – Centro na Itália) – MAIE DO SENADO DA REPÚBLICA “. TRABALHO DE AMANHÃ À NOITE.

“O presidente Berlusconi certamente fará parte da delegação, já informamos isso ao Quirinal. Os quatro grupos irão junto com os líderes dos grupos, então eu estarei lá, Licia Ronzulli estará lá, o líder do partido Silvio Berlusconi estará lá. Esteja lá. Os outros farão o mesmo. Ele sai amanhã às 10h30. Isso foi relatado por Alessandro Cattaneo, chefe do grupo de Fi alla Camera a radio24.

O presidente da liga estará na delegação de centro-direita, junto com Massimiliano Romeo, líder do grupo no Senado, e Riccardo Molinari, da Câmara de Comércio.