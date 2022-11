Migrantes: Todos desembarcam de dois navios em Catania. Ocean Viking na França – Chronicle

Há aqueles que finalmente tocaram solo italiano e ainda estão no mar, porém, indo para a França. O destino dos migrantes salvos pelas ONGs é limitado e a primeira-ministra Giorgia Meloni diz a linha do executivo nos últimos dias: “Em termos de segurança e combate à imigração ilegal, os italianos escolheram nosso programa e nossa visão e se expressaram nas eleições. Os cidadãos nos pediram para proteger as fronteiras italianas e este governo manteve sua palavra. Não trairá”.

Em seguida, ele mostra apreço à França, que – diz ele – “compartilha a responsabilidade pela crise migratória, que até agora recaiu sobre os ombros da Itália e de alguns estados”. É importante proceder nesta sequência com as posições mais expostas de forma a encontrar uma solução partilhada e comum. A emergência migratória é uma questão europeia e, portanto, deve ser abordada. “O Ocean Viking – ‘rejeitado’ pela Itália – navega para Marselha; em vez disso, o Rise Above desembarca seus 89 ‘convidados’ imediatamente em Reggio Calabria, que parte imediatamente. Repetidamente, os outros dois navios no porto de Catania finalmente têm uma solução: Gio Parents, seu “carga restante.” O mesmo aconteceu com um dos humanitários algumas horas depois, quando o pessoal médico não foi considerado vulnerável após a primeira inspeção da USMAF, que foi corrigida para cair.

No final da noite, a França condenou o “comportamento inaceitável” da Itália sobre a questão dos migrantes a bordo do Ocean Viking. Uma fonte do governo francês disse à AFP que a abordagem das autoridades italianas era “contrária à lei do mar e ao espírito de unidade europeia”. “Esperamos mais de um país que é o primeiro beneficiário do mecanismo de solidariedade europeu”, acrescentou a fonte, citando a recusa das autoridades italianas em permitir o embarque do navio Ocean Viking.

Enquanto a Comissão Europeia lembra à Itália que tem a obrigação de garantir o acesso aos procedimentos de asilo para os migrantes, o ministro do Interior Matteo Piantedosi rejeita claramente os ataques: “Não aceitaremos lições de ninguém. Respeito pelos direitos humanos”. Matteo Salvini não respondeu pela primeira vez, mas ficou feliz ao ver o Ocean Viking partir para a França: “Isso é bom. O vento mudou”. Mas o Partido Democrata pediu a Piandedossi que informasse o Senado sobre o que estava acontecendo, e o secretário, Enrico Letta, definiu o jogo político como “uma aberração e um tapa na cara da civilidade e do regime para eleger os frustrados. Lei”. Em seguida, um navio parte. Ocean Viking – bandeira norueguesa vai para a ONG francesa Sos Mediterranee – Marselha. A decisão de Paris de recebê-lo ocorre após uma reunião entre a primeira-ministra Giorgia Meloni e o presidente francês Emmanuel Macron na noite passada. De acordo com informações fornecidas à ANSA por uma fonte do Ministério do Interior francês, a Itália “se manteve firme em suas posições” e “a última conversa telefônica ocorreu esta tarde entre os ministros Matteo Piantossi e Gerald Dorman”.

Instituto ANSA “Os nacionais de países terceiros presentes no território da UE têm a possibilidade de requerer o reconhecimento de asilo e, em caso afirmativo, os Estados-Membros têm a obrigação de garantir o acesso aos procedimentos concedidos”. (lidar com)

Portanto, a França concordou em assumir a responsabilidade por 234 migrantes resgatados pelo Ocean Viking, um dos maiores e mais eficientes navios humanitários. A longa viagem a Marselha o manteria fora da área de busca e resgate ao largo da Líbia por vários dias, e isso apenas encorajaria o governo de centro-direita, que visa impulsionar os estados de bandeira dos navios ou as ONGs que os administram. O caso do German Rise Above foi diferente, um pequeno navio com capacidade limitada e não adequado para passar longos dias no mar com muitas pessoas vulneráveis. Empreendeu uma intervenção de resgate sob a coordenação das autoridades italianas, não tentou forçar o cerco e, portanto, foi ‘recompensado’ com a alocação de ‘Bose’ em Reggio Calabria. Não há escolha entre aqueles a serem rebaixados e outros a serem mantidos a bordo. Todos os 89 desembarcaram. O cabo de guerra continuou ao longo do dia, no entanto, em Catania, com Geo Parents e Humanity One.

O avanço veio quando os inspetores do Ministério da Saúde voltaram a embarcar pela primeira vez para reavaliar a situação depois que os Médicos Sem Fronteiras relataram as péssimas condições dos 212 migrantes que permanecem a bordo. No final, foi decidido que a saúde deles não era compatível com a permanência a bordo e todos foram desembarcados. A notícia foi recebida com grande alegria e júbilo pelo fim da longa espera. “Iremos imediatamente para o mar para salvar vidas”, anunciou o chefe da delegação, Juan Matias Gil.

À noite, a equipa médica deslocou-se ao Humanity 1 para fazer as mesmas visitas aos ocupantes do navio e, pouco depois, os 35 naufrágios – médicos avaliados como de “alto risco psicológico” – foram recebidos. Aplausos de ativistas e um coro de “independência”.

O Primeiro-Ministro falou sobre a questão dos migrantes. “Nos últimos anos – lembrou – vimos a gestão inadequada deste evento, que criou grandes e óbvias dificuldades: colapsos de hotspots, aumento de desembarques, agências policiais no final. E tudo isso levou a um ambiente inseguro. objetivo – enfatizou – para cada pessoa Proteger a legalidade, segurança e dignidade é o motivo pelo qual queremos acabar com a imigração ilegal, evitar novas mortes no mar e combater os traficantes de seres humanos. aqueles que definiram seu regime como inconstitucional e “restante”. Há também os que o atacaram pela sentença “fardo. Não cabe”. à frente. mas não aceitamos lições de ninguém do ponto de vista do respeito aos direitos. mãos”.