Roma é plana

“Todo mundo ganha e todo mundo perde”: A retórica clássica de evitar dividir a responsabilidade por resultados não positivos certamente se aplica a Roma, que foi derrotada pelo clássico de domingo – retoricamente – e é difícil encontrar protagonistas positivos de uma partida ruim em ambos os lados. O Giallorossi saiu Zero pontosEspero que isso seja tudo o que importa, E isso é demais se José Mourinho estiver no banco.

É inútil esperar um jogo coletivo brilhante ou esteticamente satisfatório dos portugueses, que, depois de quase uma temporada e meia, Deve estar enraizado na mente dos fãsEntusiastas e Profissionais. Presença competitiva, coesão da equipe e força física Você precisa de gasolina para ativá-los Músicas A chave para o futebol de Mourinho e até agora – os números em mãos – garantem um certo desempenho em qualquer caso, aparentemente. Deficiências na fase de implementaçãoÉ claro A principal razão Uma classificação menos lisonjeira do que poderia ter sido.

Estes singles contra a Lazio Tudo desapontamento, mantendo – para falar de alguns – uma tendência que vem de vários esportes. A referência é clara Tommy Abraão, não só marcando com um driblador, mas também um parente distante daquele jogador, que não marcava e incomodava – outro eufemismo – a defesa adversária a ponto de criar enormes espaços para seus companheiros. E depois tem o Pellegrini, que jogou com dor por muito tempo, foi nocauteado e finalmente foi ZanioloParecia ter seguido o caminho certo com duas impressionantes atuações consecutivas contra Verona e Ludogorets, em vez contra a Lazio. Mostrou muito empenho e nada mais.

Do jeito que está, a suposição inicial parece não estar próxima da situação, mas não espere um desempenho satisfatório de Mourinho. É razoável esperar que as pessoas para as quais ele aponta sejam o mais polidas possível; Se isso não acontecer Os portugueses também não podem ser responsabilizados, especialmente porque – com razão – eles receberam crédito por isso no passado. Mas hoje Nenhum jogador da Roma é melhor do que a versão dele na temporada passada O mercado, que deveria marcar a diferença, é temporariamente cancelado por acidentes, e aqui também podemos abrir uma mesa de discussão: por exemplo, Matic Mkhitaryan representaria uma atualização na versão medianaMas a qualidade do desempenho do armênio, se não o papel, é superior à de todos os possíveis intérpretes do papel.

Tudo somado faz para uma rom Viaje nas mesmas posições do ranking de um ano atrásArrastando um grupo até o último dia na Europa (grande risco contra o Ludogorets na última partida) e em confrontos diretos, por algum motivo, C.Ele continua a lutar como no passado. A curva de aprendizado da Roma é plana, como esportes coletivos e performances individuais. Certamente não é motivo de regozijo, mas, em uma conclusão justa, não há muito com o que se preocupar: francamente, simplesmente, Roma está aqui. Apartamento.