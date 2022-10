Sol e calor, verão novamente Ottobrata bis: aqui está a previsão do tempo italiana

Sol e calor, a semana que acabou de começar “Anticiclone africano, como o verão, desta vez se espalhará pelo Mediterrâneo e terá efeitos por toda a Itália. Assim, o verdadeiro Ottobretta Piss começará”, explicaram os especialistas do site. www.iLMeteo.it.

Antonio Sano, diretor e fundador do site www.iLMeteo.it, declara que a partir de hoje teremos que lidar com um verdadeiro “bloco atmosférico”: um vasto campo anticiclônico, que está “pregado” e, portanto, obrigado a ficar parado. A grande área por longos períodos é o principal efeito de impedir não apenas qualquer perturbação do Atlântico, mas também as rajadas de frio do Pólo Norte.

Esta fase de completa estabilidade atmosférica vai durar até o fim de semana, quando as correntes frias e instáveis ​​que descem do Atlântico se tornarão mais intrusivas, causando pequenas quedas de temperatura e alguma precipitação, especialmente nas áreas do norte.

No entanto, o clima estável, ensolarado e acima de tudo muito quente continuará para todos pelo menos até quinta-feira. Basta dizer que nas ilhas principais, a coluna de mercúrio pode ultrapassar os 30°C localmente no meio da semana, os valores mais altos da temporada de verão! Mas o clima quase de verão e, portanto, verdadeiramente excepcional, certamente será falado para as áreas centro-norte, pois atingirá um pico de 25-26 ° C em cidades como Bolonha, Ferrara, Florença e depois novamente em Roma, Bari e Nápoles .

No entanto, haverá alguns efeitos agradáveis: como costuma acontecer nesta época do ano, a partir de terça-feira 18 teremos que lidar com nevoeiros, que voltarão a cobrir as planícies do norte (e não apenas), principalmente. À noite e de madrugada, limita a visibilidade e infelizmente favorece o acúmulo de fumaça e gases poluentes nas camadas mais baixas da atmosfera, o que pode tornar o ambiente insalubre, principalmente nas grandes áreas urbanas do norte.

Previsões em detalhes

Segunda-feira 17. No norte: tempo bom, exceto nuvens esparsas na Ligúria e neblina densa ou neblina nas planícies. Centro: Ensolarado, exceto por nuvens dispersas na Alta Toscana. No Sul: Tempo bom com temperaturas acima da média.

Terça-feira, 18. No norte, neblina matinal sobre as planícies, parcialmente nublado em outros lugares. Médio: Prevalece o bom tempo. No sul: bastante luz solar.

Quarta-feira, 19. No norte, neblina matinal nas planícies, ensolarado em outros lugares. No centro: o sol pleno. No Sul: Continua uma fase de completa estabilidade atmosférica, com muito sol e clima muito ameno.

Tendência para os seguintes dias: Sol até quinta-feira, calor e nevoeiro no norte. Choverá nos estados do norte na sexta-feira.