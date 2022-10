Ataques de todos os lados: Milan treme, acorda para Leo – CalciomercatoWeb.it

Ele continua sendo um protagonista em Milão, e inevitavelmente os ataques de todos os lados continuam para Raffaele Leo: um novo reboot.

Ano passado Rafael Leão Ele foi um dos melhores protagonistas da temporada Milão Isso levou a uma vitória do Scudetto. Este ano o português retomou de onde parou e arrastou os rossoneri com atuações importantes.

Inevitavelmente, um momento como esse leva muitos clubes a mantê-lo na mira. De fato, as tentativas ofensivas de afastá-lo do Milan, especialmente na Premier League, não terminaram. Mas os rossoneri não quiseram se mexer.

Calciomercato Milan, a cidade não abandonou Leo: mas são necessários pelo menos 100 milhões

Rafael Leão Sem dúvida o melhor jogador Milão Até agora. O português começou a temporada com 4 gols e 7 assistências em 12 jogos. Vários grandes clubes inevitavelmente se voltam para suas pistas e querem afastá-lo dos rossoneri.

Um desses cidade de manchester a partir de Guardiola, A Holanda vai querer outro jogador de ponta para adicionar ao seu ataque. No entanto, para os portugueses, o Milan não ultrapassou as exigências do verão passado, ou pelo menos 100 milhões sem a adição de pares. Demandas que inevitavelmente assustariam muitos clubes, mas não os gigantes da Premier League.