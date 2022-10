United como Leo, que foi enviado por olheiros para vê-lo jogar pelo Chelsea

No Espelho Diário. Leo não quer renovar com o Milan. Den Haag, treinador do clube inglês, é um grande admirador da língua portuguesa

Mg Milano 27/08/2022 – Campeonato de Futebol Serie A / Milan-Bologna / Foto de Matteo Gribaudi / Foto do jogo na foto: Raffaele Leo

O Manchester United demitiu Raphael Leo. Ele escreve isso Espelho diário. O treinador do clube inglês, Eric Den Haag, é um grande admirador do português e enviou olheiros para ver o Milan jogar pelo Chelsea.

Manchester United está de olho em Raffaele Leo, do Milan, O atacante de Portugal foi comparado a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Thierry Henry. O treinador do United, Eric den Haag, é um grande admirador do jogador de 23 anos e enviou olheiros para os dois últimos jogos do clube italiano na Liga dos Campeões contra o Chelsea”.

Chelsea e Manchester City estão interessados ​​no avançado português em Milão.

“O AC Milan vale cerca de 60 milhões de libras. O internacional português tem menos de 18 meses de contrato e se recusa a assinar um novo contrato, apesar de uma oferta de cinco anos no valor de £ 100.000 por semana em cima da mesa. Den Haag terá que esperar até o próximo verão para fazer uma jogada depois de saber que o dinheiro seria em dinheiro na janela de transferências de janeiro.

De interesse para Chelsea e City, há algumas semanas, a Gazzetta dello Sport escreveu:

“O Manchester City também começou a ler o documento Leo. A falta de atenção vem de Portugal e diz respeito à forte admiração de Pep Guardiola pela joia do Milan. As duas equipes inglesas ainda não colocaram uma proposta oficial na mesa dos diretores esportivos Paolo Maldini e Frederic Massara, mas o perigo continua a aparecer. Os clubes da Premier League mostraram que podem atrair qualquer clube na ordem dos milhões, razão pela qual existe a consciência de que o contrato do extremo deve ser renovado em breve por Aldo Rossi.