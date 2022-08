“Vamos trazê-lo para a Itália” – Corriere.it

a partir de Cláudio del Frate

O Tribunal de Direitos Humanos se declarou incompetente, e os médicos agora devem proceder com o desprendimento da máquina que mantém vivo o menino de 12 anos. Fé da família: Este tipo de punição não pode ser realizado na Itália

Ali também Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (CEDH) fecha a porta ao litígio Archie BatterspieUm inglês de doze anos que está em coma desde 7 de abril e para quem Juízes ordenaram que ele seja desconectado das máquinas de suporte à vida. O Tribunal de Estrasburgo anunciou-se Não tem direito a intervir Ele rejeitou o pedido dos pais de Archie para adiar o caso e a morte do menino. Neste ponto Médicos do Royal London Hospital chegaram em poucas horasUma criança de doze anos deveria estar em um hospital Desconecte o respirador Suportes artificiais e outros vitais garantiram a sobrevivência de Archie. Os familiares lançaram um apelo final: Permitir que Archie seja trazido para a Itália Ou há médicos dispostos a ajudá-lo no Japão.

A decisão da CEDH acaba efetivamente com a guerra prolongada Entre a família Battersbee e os juízes ingleses. Três frases Dentro de algumas semanas eles decidiram com base nisso O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA O hospital deve puxar o plugue. O diagnóstico para Ruthless Archie: ele não tem chance de recuperar suas habilidades cerebrais e terá uma continuação da vida. Apenas uma agonia muito longa e dolorosa. Pais – suporte Associações pró-vida – Eles sempre resistiram a esse julgamento cruel, mas na quarta-feira à noite a última chuva fria veio de Estrasburgo: CEDH Decidiu não proferir a medida cautelar solicitada. declara As reclamações dos requerentes são inadmissíveis. READ Novo pedido: Passe verde obrigatório para funcionários da escola. Trens, navios e aeronaves: Regras

Um apelo aos juízes europeus escorregou Archie no último minuto O destacamento dos principais suportes foi inicialmente planejado para terça-feira à tarde (Tempo de Londres). . A essa altura, a família Battersbee tinha um último recurso: poderíamos levar nosso filho para o Japão ou Na Itália, alguns médicos aqui ofereceram sua ajuda. É, portanto, convicção da família que a lei italiana não permitirá que a sentença do tribunal britânico continue Archie pode viver. Mão única Convidado pelos pais de Charlie Card Outra criança para quem os magistrados mandaram desligar novamente ou com base no critério legal do melhor interesse da criança.

Archie Batterspie era StatOu encontrado pendurado em uma corda dentro de sua casa Não está claro se foi um acidente doméstico ou um jogo trágico que começou na Internet em abril passado. O diagnóstico desde o início foi antipático: Todas as funções do cérebro tornam-se nulas e a cura é impossível.