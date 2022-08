Quando Vecchi trouxe Buffon para Milão. E se Bakayoko for o sucessor de Kessey?

MilanNews.it

Conheço William Vecchi há muitos anos durante sua prestigiosa carreira no Milanello. Ele tinha um hábito curioso ao voar com o AC Milan durante os jogos fora da Champions League: sentava-se sozinho em um dos assentos da última fila, geralmente reservado para acompanhantes de torcedores e jornalistas. Ele não deveria fumar com a frequência que podia, ler jornais e pensar sozinho. Esta é a oportunidade perfeita para ouvir a Juve, melhor amiga, confidente e mentora, e obter alguns julgamentos, previsões, uma opinião sobre a defesa de Dita ou um feito de Buffon.

Quero lembrá-lo para que não se perca a memória daqueles que contribuíram para o sucesso do clube rossonero ao longo dos anos, com seu trabalho, dedicação e lealdade. Há um episódio que a maioria das pessoas não sabe que vale a pena relembrar e que é o seguinte. Durante a aquisição secreta de Gigi Buffon pelo Milan, Vecchi atuou como porta-voz dos interessados ​​para informá-los sobre as propostas que Adriano Gagliani estava ponderando. Buffon aceitou o esquema de troca, mas o negócio depois desmoronou. William foi um grande treinador de goleiros, talvez o líder italiano. Prestar-lhe homenagem é um dever.

Após a chegada de De Keteler, começou a discussão sobre o próximo contrato do novo Milan, e imediatamente entendi que a aparente saída de Renato Sanches para Paris foi interpretada pela maioria como o fracasso de Maldini e Mazara. Neste ponto, gostaria de expressar rapidamente algumas avaliações: 1) ficou imediatamente claro que a expectativa de Sanchez está ligada à necessidade de o PSG diminuir o número de demissões no papel de meio-campista; 2) Não acho que as características do português se encaixem bem com as de Gessi; 3) Muitos observadores listaram as muitas lesões e ausências da temporada anterior nas últimas semanas, e eu não quero que ele defenda o personagem agora. Não é. Sobre este assunto acrescento um juízo que tem sabor de provocação. E isso faz parte.

Continuo lendo sobre o desejo de Milanello de caçar Pacquiao. Eu penso diferente. Além disso, se ele recuperar o polimento passado na segunda rodada com Ketuso no banco, acredito que ele pode se tornar um ótimo substituto para Kessi. Emparelhado com Frank, ele formou uma dupla sólida no meio-campo. Não será um grande empreendimento para Pioli, que já restaurou as pessoas (Florença, Rebic, Messias, Giroud) ao seu ótimo desempenho, considerado em declínio. Como Perisic no Inter. Você se lembra do primeiro veredicto de Antonio Conte? Então ele teve a honestidade intelectual de admitir um erro, e agora o Tottenham adora isso. O futebol está cheio dessas mudanças e mudanças no desempenho de uma temporada para outra.