Acidentes e mortes hoje na serra, em meados de agosto

Ferragosto hoje com acidentes e baixas, um dia de série de tragédias, principalmente na serra. Um homem de 81 anos de idade de Vicenza morreu durante uma caminhada no sopé do Monte Obante nas Pequenas Dolomitas. Após um relatório, a equipe de resgate da montanha Recoaro-Valdagno foi perto de Malga Lorecche e viu algumas pessoas tentando reanimar um velho doente. A equipe de resgate tentou salvar o homem por mais trinta minutos até que a equipe médica do Helicóptero de Emergência de Pádua chegasse, nada podendo fazer além de confirmar a morte do homem de 81 anos.

Um montanhista de 67 anos de idade de Modena foi encontrado sem vida abaixo da trilha em Valsorda, entre Malca Valsorda e Chief Bivouac. De uma reconstrução inicial, o homem pode ter escorregado por uma encosta íngreme e saltos de rocha. Seu último contato com a esposa foi depois das 17h do dia 14 de agosto, quando o homem a informou que havia feito o caminho errado para Mona e seguia outro caminho via Valsorta. Quando ele não voltou, sua esposa ligou para o 112 pedindo ajuda.

Em Valtellina, um colhedor de cogumelos foi encontrado morto, de acordo com o Lombard National Mountain and Speleological Rescue Corps. A intervenção começou à meia-noite de 14 a 15 de agosto, quando o caçador de cogumelos de 56 anos não retornou. Ele não atendeu o telefone, então o alarme tocou. As equipes da estação Val Masino partiram; O serviço de resgate aéreo de Como também esteve no local, equipado com óculos de visão noturna, que localizou a área após vários reconhecimentos. Depois de obter as coordenadas, as equipes chegaram ao local e em pouco tempo encontraram a pessoa. Após o devido processo, uma ambulância aérea chegou de Bergamo para resgatar o corpo. A intervenção terminou com o regresso das equipas.

Um rapaz de 26 anos morreu na madrugada em Monte Legnone. Ele estava com dois companheiros em Tretissima. Uma pedra quebrou e o envolveu, fazendo-o cair mais de cem metros. O alarme foi imediatamente disparado e a unidade de controle despachou o Como Air Rescue Service para o local; No voo seguinte, outro técnico de resgate de helicóptero do CNSA embarcou em Caiolo e foi levado a uma altitude maior para dar suporte a operações em um ambiente mais complexo. Um médico chegou ao local e confirmou o menino morto. Os outros dois jovens foram levados morro abaixo por técnicos da estação de Morbegno. Sagf (Mountain Rescue Guardia di Finanza) também compareceu.

Um homem de 89 anos morreu hoje em Paspardo, Valle Camonica. Ele havia saído para passear, mas, como não voltou, o alarme foi dado. As equipes de resgate de montanha de Breno, a equipe de resgate de montanha da Polícia Fiscal, os bombeiros e a defesa civil realizaram buscas na área com o auxílio de um helicóptero da Polícia Fiscal equipado com dispositivo capaz de detectar sinais telefônicos. O homem foi encontrado no fundo de um deslizamento de rochas, onde caiu de uma queda de 25 metros.

Por fim, há o medo do destino da menina de 11 anos que se afogou no lago Como. A menina desapareceu enquanto tomava banho com o irmão mais velho na foz do rio Meria. A praia de Montello del Lario foi isolada e as buscas começaram desde a tarde com a ajuda de mergulhadores do corpo de bombeiros.