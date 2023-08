Santos, aqui é o Rincon. Muro para Marcos Leonardo em Roma

Thomas Rincon Vai para o Brasil, veste uma camisa Santos. Meio-campista venezuelano, ex juv E TurimO jogador de 35 anos e 37 jogos pela Sampdoria na última temporada assinou um contrato que o manterá em seu novo clube até dezembro de 2024.

Rincon já está com seu novo técnico Diego Aguirre para o próximo jogo da liga contra o Grêmio no domingo. É um confronto para o qual o Santos também buscará seu centroavante Marcos LeonardoCom quem o técnico Alexandre Gallo e Aguirre se encontrarão dentro de alguns dias para reiterar que não será vendido nesta janela de transferências.

Marcos Leonardo e Roma, ponto

O jogador não treina há vários dias porque quer romper com o clube (tem contrato até 2026) e se mudar para a Roma, mas o Santos, que luta contra o rebaixamento, não tem outros titulares. Ele não vai vendê-lo até dezembro, chegaram a oferecer 18 milhões de euros incluindo bónus da Trigoria. A recusa em negociar foi reiterada pelo governo Beixe em reunião com a mediadora Rafaela Pimenta, que voltou ao Brasil para tentar dar continuidade às discussões em nome dos ciganos.