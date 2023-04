“Discussão aberta é escrita escarlate, então ninguém a usa”

Miss Georgia Meloney não se conteveE, mais uma vez, o Eurogrupo pretende perguntar o que a Itália quer fazer sobre a ratificação Modifica uma ferramenta que, quando usada, “transforma uma letra carmesim”.. Falando a repórteres após retornar a um hotel em Londres onde estava em uma missão, ele disse sobre Mess: “Quero abrir outro debate, estou iniciando outro debate. Em termos de backstops, tenho que apontar. É como Mess é um tribunal; um banco de julgamentos de primeira e segunda instância.” , a bagunça é uma ferramenta que ninguém usa, então faz sentido ter dezenas, centenas delas. Bilhões estão presos em uma ferramenta que ninguém usa, porque infelizmente, conforme evoluiu, é uma espécie de letra escarlate ao usar os mesmos recursos de forma mais eficaz?

Além disso, “é impossível falar do quadro geral, ou seja, quais são as regras do regime europeu? mudou a ideia, afinal – acrescenta – o todo de que estamos tratando me parece que essa é uma questão delicada em termos de tema”.

Europa – Em viagem a Londres para convencer os mercados da sustentabilidade da dívida italiana? “Não acho que precisamos tranquilizar os mercados com palavras, acho que precisamos tranquilizar os investidores, porque precisamos que as pessoas invistam na Itália e comprem nossos títulos do governo, fizemos isso e continuaremos a fazê-lo.” . “Os fatos dizem que os fundamentos da economia italiana são melhores do que os dos países da União Européia. Hoje o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak agradeceu por isso, porque garantimos a estabilidade por um momento. A instabilidade é geral”.

PNRR – Pnrr é “básico”, mas “achei alguma confusão: quero esclarecer mais uma vez que vamos gastar todo o dinheiro do Pnrr. Formas possíveis”. “O problema que temos – menciona – é que os recursos não são gastos em determinados assuntos no momento certo ou nas coisas certas. Nosso objetivo é usar esses recursos, e faremos isso projetando até usando forças alternativas. Para aqueles mudanças que exigem um Pnrr, podemos gastar o tempo e as prioridades que precisamos, mas não é um fato que deva ser dito como um elemento de fraqueza, se força: estamos determinados a fazê-lo bem, fazê-lo da melhor maneira Mas hoje tem projetos concorrentes que eu não coloquei, eu aceito o que a comissão diz” por exemplo nos estádios mas “a gente não resolveu com esse governo, nós queremos isso Tem que ser feito com força e determinação. É importante que os responsáveis ​​na Itália entendam o quanto isso é importante e delicado, e fazemos disso uma prioridade absoluta”.