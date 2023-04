Um atleta venezuelano com passaporte português ocupará o lugar de Ernesto Liberatore. Criado na franquia Cubs, saindo de duas temporadas na Liga Independente. | mania de beisebol

Unipol Sai Fortitudo Bologna Temos o prazer de anunciar que um acordo foi alcançado com Henderson PerezO receptor venezuelano de 23 anos com passaporte português junta-se à equipa orientada por Daniel Frignani com plenos pontos no Grupo C após os primeiros 4 jogos disputados no campeonato de basebol da Serie A de 2023.

Como sempre, a vertente técnica dos biancoblu não é vista como despreparada a nível organizacional, confirmando o desempenho de um atleta jovem, social, que já provou o seu valor e tem todas as evidências para ir bem no nosso campeonato. No papel sutil de caixa de batedor e receptor.

Henderson Manuel Perez, batedor e arremessador direito, 180 cm. 72 kg, nascido em 10 de junho de 1999 em Libertador, Venezuela. Em 25 de agosto de 2015, com apenas 16 anos, assinou contrato profissional com a organização Chicago Cubs, com quem jogou 4 temporadas no escalão de rookie de 2016 a 2019, até uma interrupção em 2020 devido ao Covid. Ele se destacou na Liga Independente em 2021 e 2022.

O jovem venezuelano estreou-se na exigente Liga Dominicana de Verão em 2016, defendendo as cores das crias aos 17 anos. Em 47 jogos, a média de rebatidas é de 0,226, mas a média na base sobe para 0,320 e 9 duplas trazem a média de rebatidas para 0,284. Perez mostra certa velocidade nas almofadas, arrematando 9 bases roubadas, feito que se confirmou também no ano seguinte. Em 2017, a média de rebatidas se manteve no nível do ano anterior, mas tanto a média de base (0,343, graças a 25 bases nas bolas) quanto a média de rebatidas cresceram, resultando em 4 duplas, 2 triplas e 2 home runs, totalizando 22 RBI em 51 jogos.

Em 2018, ele se mudou para a Liga do Arizona, jogando em 43 jogos e elevando sua média de rebatidas para notáveis ​​0,277. Sua média na base mudou para 0,354, com 6 duplas, 2 triplas e um home run, elevando sua média de rebatidas para 0,359 com 24 RBI, confirmando suas habilidades como rebatedor de embreagem.

Defensivamente, ele terminou 4 temporadas da liga secundária com 102 aparições como receptor, 94 delas como titular. Sua média de captura é de sólidos 33%, assim como sua média defensiva de 0,977.

Na última temporada, ele completou seu processo de amadurecimento com o Missoula Paddleheads (Pioneer League, Divisão Norte) e o Lexington Legends em Kentucky (Atlantic League, Divisão Sul). Ele jogou em 45 jogos no geral, média de rebatidas de 0,252, na base 0,376, rebatida de 0,319 (4 duplas, uma tripla, um home run), totalizou 11 RBI e 21 corridas marcadas.

Bem-vindo Henderson à grande família Foritudo Baseball Bolonha!

Unipol Sai Fortitudo Bologna Entre em contato com isso Ernesto Liberatore Nesta semana, ele retornará à Venezuela, onde, em maio e junho, jogará na liga de verão de seu país.

Um “boa sorte” para o campeonato do Fortitudo Baseball, é certo que Ernesto sempre poderá provar todas as suas qualidades aqui no Bolonha.