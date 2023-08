Nada de Neymar e Bernardo Silva

futuro de Joe eu cancelo pode estar longe Cidade de Manchester. guarita Ele sempre gostou deles caminhantes, especialmente nos últimos anos, espera-se que ele tenha um ano de reserva. Apesar dos avanços Bayern MônacoLateral inglês está em renovação e na fase final A Supercopa da Europa contra o Sevilla está incluída na única franquia possível.

De volta aos portugueses, nos últimos meses, o ex-jogador da Juve e do Inter jogou com os bávaros, venceu a Bundesliga e depois não se recuperou (figura 70 milhões), aqui voltou para a Inglaterra no verão. Eles são definitivamente da Espanha Barcelona Depois de ver o retorno, ele o está considerando para o papel de zagueiro Neymar (foi para Al Hilal) E Bernardo SilvaMas obviamente primeiro eles precisam formalizar os procedimentos de saída antes de apresentar outras contratações ao time.

Cancelo, Barcelona Ideia: Detalhes

O Barcelona Nos últimos anos não tem desfrutado de uma situação feliz no que diz respeito ao aspecto econômico e o teto salarial imposto pela La Liga não o ajuda a ter um bom desempenho no mercado. Primeiro você deve vender, então, se possível, comprar. Durante esse período, quase 100 milhões foram transferidos e libertos de complicações graves: Dembélé, Kessey, Griezmann, Nico González E Drinkau. No que diz respeito à receita, apenas jogadores gratuitos entraram: Gundogan, Chegou de graça após um empate a três com o City, Inigo Martinez O custo mínimo é de 3,4 milhões mais Romeu (Um jogador que cresceu em Masia).

Interesse mostrado a Joe eu cancelo De acordo com o relatório é confirmado mundo dos esportes, Bluecranes deve ceder primeiro lentilha E teste, Tanto Radar quanto escolhas do técnico espanhol. O Manchester City deu a entender que queria vendê-lo e esta situação continua Vantagens barcelona, Ele pode tentar privar o jogador de condições favoráveis ​​para seus próprios interesses: empréstimo anual sem obrigação, mas se esta cláusula for inserida (os cidadãos querem 30 milhões) pode ser vinculado à conquista de certos objetivos, como a chegada. Em todo o caso, a solução de Cancelo para o Barcelona, ​​novamente segundo a reportagem do jornal espanhol, não é imediata, pelo que teremos de aguardar pelo futuro dos portugueses.