Pnrr, UE para Itália: “É importante uma implementação saudável e rápida. Reduzir os impostos sobre o trabalho e ajustar os valores cadastrais”. “Redução da dívida” a partir de 2023

A Itália “vive Desigualdades Excesso“. Comissão da UE Na primavera recomendações de coleta do Semestre Europeu. Bruxelas destaca sua importância no enfrentamento das “vulnerabilidades” do nosso país Pnrr E adverte: “O efeito de crescimento do investimento e da reforma pode levar algum tempo para se desenvolver e depende Importante De uma implementação Rápido E SaudávelUm aviso para ” governo Drake: Contradições dentro da maioria e especialmente vetos Liga Elas Devagar Atividades. Comissão entra em elegibilidade para as reformas necessárias na Itália: recomenda “Reduzir E le Imposto trabalhista E “” adotar e implementar a legislação recomendada para maximizar o desempenho do sistema Reforma ImpostoPrincipalmente pela correção Proporções de margem Imposto“. Além disso” alinhe o Valores cadastrais Para valores atuais Mercado“, Aponta” racionalidade e redução Descontos ImpostoTambém IVA e Subsídios prejudiciais Por Meio Ambiente Garantindo a Integridade e Reduzindo o Problema do Código Tributário” Registro de terras Comissário Económico da UE fala Paulo Gentiloni Endereços Matteo Salvini: “A Comissão não tem intenção Assassinato Sem impostos”, mas reforma agrária (não o último e único campo de batalha)“ um Requerido O governo na Itália está bem Conhecer.. No entanto, outro aviso vem de Bruxelas para Roma: O Acordo de estabilidade e desenvolvimento Ele será suspenso em 2023, mas retornará em 2024. Assim, no próximo ano “é preciso garantir uma política. Equilíbrio Sensato“E para ser implementado no próximo período” um Redução confiável E aos poucos dívida“.

O “desequilíbrio” da Itália – De acordo com Bruxelas, as vulnerabilidades da Itália são “altas”. dívida Em geral E crescimento fraco ProdutividadeEm um ambiente Fraqueza do mercado de trabalho E algumas fragilidades nos mercados financeiros, que têm ligações transfronteiriças.” No nosso país, prossegue a análise da Comissão Europeia, “a inter-relação Empréstimo público E PIB Começou a declinar em 2021 e espera-se que diminua ainda mais, mas um Perigo Para estabilidade financeira, finanças e desenvolvimento econômico. ”Em particular,“ O Departamento Bancário Pode enfrentar Desafios Devido ao impacto da expulsão gradual Suporte temporário Em resposta à crise epidêmica”, acrescenta a análise.

Implementando o NRP – A Comissão sublinha que o plano de recuperação e recessão “refere-se a isso”. VulnerabilidadeMas também estimulando a competitividade e a produtividade. “Mas para ver os efeitos do NRP, sua” implementação rápida e saudável “é” importante. “Por esse motivo, a UE recomenda que a Itália continue implementando seu programa de recuperação e recessão. Níveis Ele Metas “E” fixado para agilizar as negociações com a Comissão Documentos de programação Política de integração 2021-2027 Para iniciar sua implementação “.

Políticas Fiscais “Sábias” – Por isso 2023 A Comissão da UE recomenda que a Itália “garanta uma política orçamentária” SensatoEspecialmente controlando o crescimento Custo atual Sob Financiamento Nacional Desenvolvimento Possível liberação no médio prazo, considerando o que está acontecendo Suporte temporário E aumentar, visando as famílias e empresas mais vulneráveis Preços de energia E para as pessoas que saem da Ucrânia. Na verdade, se Bruxelas achar razoável Nova parada Ao longo 2023As regras voltarão em 2024 Acordo de estabilidade e desenvolvimento. Por esta razão, a Comissão recomenda que a Itália, após 2023, “seguir e garantir uma política orçamental destinada a alcançar níveis orçamentais prudentes a médio prazo”. Redução confiável E Gradualmente De dívida E sustentabilidade financeira a médio prazo através da consolidação gradual, o Investimentos E isto Reformas“.

Devolução do acordo de estabilidade

No entanto, as recomendações de crédito são para toda a Europa. “Os países precisam retornar a políticas orçamentárias prudentes”, disse ele Valtis Dombrovsky Na apresentação de imprensa da coleção de primavera. “Reiteramos nas diretrizes de hoje que a Divisão de Segurança Pública não suspenderá e não suspenderá as regras orçamentárias da UE. Acordo de estabilidade e desenvolvimento Portanto, devemos continuar a fornecer diretrizes orçamentárias para os estados membros”. Mais adiante, afirma: “A extensão da regra de proteção não será suspensa ProcedimentosFalta também Excesso E “um dos fatores que avaliamos ao avaliar o cumprimento ou a abertura do processo de déficit é justamente o cumprimento das recomendações de hoje”.

Em geral, lemos nas recomendações Galeria A partir de Mola Semestre Europeu, “i Projetos de orçamento Dos países membros Próximo ano Eles precisam estar conectados Caminhos de aviso Mudanças de médio prazo que refletem desafios Estabilidade do orçamento Associado a níveis mais altos Crédito-PIB Aumentaram devido às epidemias”. Na verdade, 2023 será o último ano Sem austeridade. “Alta incerteza e fortes riscos negativos no contexto de uma perspectiva econômica Guerra na UcrâniaAumento sem precedentes dos preços da energia e interrupção contínua da cadeia de abastecimento Justifique a extensão A partir de Cláusula Segurança Pública “suspende as obrigações do Acordo de Estabilidade” 2023Começando com “Recomendações lidas, mas a seção será desativada” A partir de 2024A Comissão Europeia fornecerá orientações sobre a possibilidade Reforma de toda a estrutura Gestão económica em boa altura após as férias de verão Para 2023.

A “política monetária” dos estados membros deve ser prudente em 2023, o que restringe o crescimento. Custo atual primário Financiado nacionalmente, permitindo a operação de estabilizadores automatizados e fornecendo medidas temporárias e direcionadas para mitigar o impacto Crise de energia E para fornecer Assistência humanitária Às pessoas que escaparam da invasão russa da Ucrânia”, escreve a Comissão Europeia na edição de primavera do Semestre Europeu. “Especificidade de Grande choque econômico Invasão russa da Ucrânia “e” suas implicações de longo prazo para as necessidades de segurança energética da UE Planejamento cuidadoso Política Fiscal 2023 aposta na expansão do investimento público Mudança verde E Digital E segurança energética”, Bruxelas exemplifica a necessidade de “implementação completa e oportuna dos NRPs”. Investimento Alto “.a Política monetária “Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então Custo atual Quando surge a situação”.