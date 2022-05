Porque os portugueses comemoram duas vezes

Leo comemora Scudetto sabendo que foi um dos heróis da temporada: há mais um motivo para os portugueses se alegrarem.

Rafael Leão Empata o Milan à vitória levando ao 19º Scudetto: Rosoneri Perembert em Sasuato. 3-0 e tricolor no peito. Um marco que faltava há 11 anos está chegando mais tarde Um passeio importante e uma revolução interior Dura muitos anos: A equipa jovem, forte e determinada conta também com os portugueses.

Agora o mercado de câmbio terá sua palavra, mas os Rossoneri querem começar de onde pararam: graças a uma atividade comercial inesperada. A política de Maldini e Masara provou que ele estava certo Para a sociedade: É preciso usar o que agora está semeado. As estatísticas são benéficas Um ótimo e básico trabalho.

Leo, Golden Season: Rosonery Talent Best in Serie A.

Leo, aliás, além da satisfação de um tricolor bordado no peito, também reúne o apoio da Série A: A liga italiana o nomeou o melhor jogador do ano. Gol de propriedade de Rosonery E terminou uma temporada muito apertada graças à guerra com a Inter. No passado – mas a característica associada a não chegar nem perto do tonarumma. É outra espinha dorsal de Milão. O presente, por outro lado, fica satisfeito.

Depois de retirar a equipe, é melhor enfatizar novamente, mesmo com números: Leo, traduzido como números, significa 10 gols e 11 assistências. Sempre decisivo, o homem certo na hora certa. Os rossoneri querem mantê-lo e acabar com a equipe: quem começa bem com certeza está na metade do caminho. A tela rossonera brilha hoje. O futuro voltará a surpreender.