Santa Sofia (Forlì), casal encontrado morto em casa: hipótese de homicídio-suicídio

Carta de Despedida e Princípios de Divisão –

Dois adultos,

Ex

Pessoal do Senado

Assim, cada um deles estaria cometendo suicídio com armas diferentes. Os corpos dos dois foram encontrados na cama. A morte, para ambos, teria sido um tiro na boca. Ao lado dos corpos estavam duas pistolas, que eram colocadas constantemente.

Uma das razões do duplo gesto parece ser a sombra de uma divisão

“Eles tinham uma casa com um bunker para o Apocalipse” –

Eles eram deuses Ramda

O grupo do fim do mundo pensou: “Há cerca de dez anos”, e todos construíram uma casa com um bunker. “Esta é uma evidência coletada pelo TgR Emilia-Romagna.

Alguns vizinhos do casal

Morreu sábado à noite. Dois aposentados não teriam aparecido em uma casa em Spinello há uma década: como eles, muitos seguidores da comunidade RamdaDe acordo com a profecia catastrófica de Maya, a aldeia acabará por sobreviver ao fim do mundo. Uma teoria foi propagada principalmente em 2012.

Carta: “Para um lugar tranquilo”

– A mensagem deixada para as crianças é a seguinte: “Encontre um lugar para viver em paz”, “novas possibilidades” podem se expressar. Estas são algumas das palavras de despedida do casal. “Duas aposentadas – Rosella Capuano, comandante dos carabinieri Mardola, dizem que não têm problemas econômicos ou de saúde. Como moram em Roma, estamos procurando mais evidências disso.” “Eu não esperava o que tinha acontecido. Eu deveria ter visto os pais em poucos dias, eles tinham um plano”, disse uma das crianças, incomodada com os militares. O filho virá para Spinello na segunda-feira. A casa não está atualmente confiscada.

A carta de despedida não fazia menção ao relacionamento do casal Ramdas. “Trata-se de uma olhada em sua história – observa o comandante – em 2012, quando eles compraram uma casa em Spinello, nos disseram que os humanos estavam realmente prontos com bunkers e arranjos acumulados”. Ainda não se sabe o que ele fará depois de deixar o posto. No segundo andar da vila, as pesquisas se empilhavam onde ficava o quarto. A princípio, assumiu-se que era assassinato-suicídio porque apenas uma arma foi vista. Mais tarde, durante a busca, uma segunda arma foi escondida sob seu corpo. Cada uma das armas disparou apenas um tiro. E o legista não teve dúvidas: “A dinâmica do buraco de saída é suicídio”.

“Não estamos acostumados a tais fatos” –

Daniel Valfonesi, prefeito de Santa Sofia, ficou chocado ao ouvir a notícia da descoberta dos corpos. “Não os conheço pessoalmente, mas sei

Eles não moravam em Hogia Sofia, eram no passado e agora têm uma segunda casa aqui há muitos anos

“A noite de sábado foi a mesma que o mosquetão e os bombeiros deveriam ter

Forçar a fechadura a entrar

.