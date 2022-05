Fórmula 3, GB espanhol: Martins vence Feature Race e sagra-se campeão

O piloto franco-português da ART conquistou a vitória e também a liderança do campeonato. Ele lidera a classificação geral com 62 pontos, +6 sobre Stonek (Trident) e +12 sobre Crawford (Prema). Hoje o GP de F1 está ao vivo no Sky Sport F1, Sky Sport Uno às 15h e agora em streaming GP da Espanha de F1, últimas notícias

Depois da incrível vitória própria do espanhol Vidells na corrida de velocidade no sábado, no circuito Montmelo Lá O recurso da F3 é a corrida, em Barcelona, ​​está claramente retomando a etapa definida pela pré-eliminatória de sexta-feira e as multas impostas pela direção da prova. Por causa disso, por exemplo, Jane Maloney – que emagreceu no caminho de volta aos boxes – ainda teve que largar do bit lane. Stonek (Trident) e Martinez (ART) estão na primeira fila, seguidos por outros dois. Classificação geral A dupla de pilotos da Prema, Leclerc e Crawford, esteve na vanguarda da temporada. Arthur Leklerk está na verdade em primeiro lugar com 43 pontos, seu companheiro de equipe tem 41 pontos e os dois que largam na frente de todos estão atrás em 7 distâncias.



Não viu este conteúdo? Nós lamentamos! Você pode ver este conteúdo TwitterClique em Gerenciar cookies e aceite todos Gerenciar cookies



Mas na grade Leklerk Na terceira fila, Crawford é colocado em quinto lugar: uma prova do fato de que ambos buscam restaurar imediatamente as posições avançadas. Logo após o semáforo se apagar ele liderou a equipe Martins na primeira curva, Hudjar saltou para terceiro e Leklerk perdeu terreno e recuou. No meio do primeiro grupo, a ligação entre O’Sullivan e o japonês Ushijima, ele perde posições. Ele imediatamente empurrou Martins para definir o ritmo e recuperar pontos que havia perdido ontem devido a um problema técnico. Quando Quarta rodada Will Gomez (von Amersford) colide com Maine (pelo qual será punido em 10″ doze vezes e termina violentamente contra obstáculos: o safety car e a tripulação reunidos, para decepção de Martins, que já havia criado um vácuo. Colette ultrapassou os americanos. Benavidus na décima rodada termina direto contra obstáculos: outro Carro de segurança. READ Milan-Diego Talot: Onde estamos? Ponto de Mercado dos Portugueses

Martins, ainda por fazer tudo de novo pelo líder. Bandeira verde na 15ª volta, mais nove rodadas. Outro lançado e contate Vidales-Leclerc. Os dois saem do caminho. Vidells é forçado a perfurar e retornar ao caminho dos boxes, e Leklerk tem que lutar para chegar aos pontos, mas luta contra a impossibilidade apesar de ser multado – 5. Momento difícil no meio do grupo, ele marca o ritmo na frente dos Martins. Stanek defende Hudger pelas costas. O piloto franco-português percorre todo o caminho e passa sob a primeira bandeira verificada, Vitória e liderança Campeonato. De fato, o piloto da ART lidera a classificação geral com 62 pontos, +6 sobre Stonek (Trident) e +12 sobre Crawford (Prema).